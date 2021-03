UE/China.- Bruselas considera inaceptables las sanciones de China pero defiende el acuerdo comercial

12/03/2021 Bandera de China POLITICA ASIA INTERNACIONAL CHINA LIAU CHUNG-REN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha calificado este martes de "inaceptables" las sanciones adoptadas por China contra instituciones comunitarias en respuesta a las medidas europeas por la situación de los uigures en Xinjiang, aunque ha defendido el acuerdo comercial firmado a finales de año con Pekín.



"Las sanciones no ayudarán a crear una relación constructiva con China. Sin embargo seguimos convencidos de que su importancia comercial hace que debamos continuar unas relaciones basadas en reglas a nivel multilateral y bilateral", ha defendido la portavoz de Comercio de la Comisión, Miriam García, en defensa del pacto comercial.



En todo caso, Bruselas ha reiterado que cuenta con herramientas para equilibrar la relación, entre ellas las sanciones por abusos de Derechos Humanos, el mecanismo que activó este lunes la UE contra cuatro funcionarios responsables de la situación en la provincia de Xinjiang. "El interés económico no frenará medidas para defender nuestros valores, eso es lo que pasó ayer", ha añadido la portavoz.



Estas sanciones, las primeras contra dirigentes chinos desde la masacre de Tiananmen en 1989, amenazan con dañar el equilibrio en las relaciones entre el bloque europeo y el gigante asiático, después de que se culminara a finales de año un principio de acuerdo comercial para facilitar el acceso al mercado chino a las empresas europeas, que se negoció en medio de la preocupación por el deterioro de la situación en Hong Kong.



En particular sobre el desarrollo del acuerdo comercial, García ha explicado que su ratificación dependerá de la evolución de los acontecimientos en China, subrayando que la Comisión Europea no se plantea aplicar el pacto en un clima de crisis política.



Sin querer entrar en más vicisitudes, el Ejecutivo europeo ha defendido que las relaciones con Pekín son complejas y se estudian sector con sector, contemplando medidas cuando las autoridades chinas no cumple las reglas internacionales.



"No somos naive, somos realistas. Cuando creemos que hay oportunidades de trabajar juntos, como en el cambio climático, se hace y cuando pensamos que no China está siguiendo las reglas del orden internacional, tomamos los pasos apropiados", ha zanjado Eric Mamer, el portavoz principal de la Comisión.