Tiroteo en supermercado de Colorado deja varios muertos

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) —

Varias personas murieron en un tiroteo registrado el lunes en un supermercado de Colorado, incluyendo un agente de policía, informaron las autoridades.

El comandante de la policía de Colorado, Kerry Yamaguchi, dijo en conferencia de prensa que el sospechoso recibía atención médica, pero no dio a conocer más detalles sobre el tiroteo o cuántas personas murieron. Los agentes sacaron esposado de la tienda a un hombre con el torso desnudo y al que le corría sangre por una pierna, pero las autoridades no aclararon si se trata del sospechoso.

Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado Boulder, dijo que las autoridades saben cuántas personas murieron pero insinuó que no darán a conocer la cifra porque deben notificar a los familiares de las víctimas.

Yamaguchi añadió que la policía continúa con la investigación y que de momento no se cuenta con detalles sobre el móvil.

Un hombre que acababa de salir de la tienda en Boulder, Dean Schiller, dijo a The Associated Press que escuchó disparos y vio a tres personas tendidas bocabajo, dos de ellas en el estacionamiento y una más cerca de la entrada. Señaló que "no podría decir si estaban respirando”.

Un video publicado en YouTube muestra a una persona en el piso dentro de la tienda King Soopers y a otras dos en el exterior, pero se desconocía la gravedad de sus lesiones. Al principio del video se escucha lo que parecen ser dos disparos.

Una persona fue trasladada del lugar al Hospital Foothills, en Boulder, señaló Rich Sheehan, portavoz de Boulder Community Health, grupo que administra el hospital. Sheehan comentó que no podía brindar más detalles, aunque agregó que “se nos notificó que no recibiríamos a más pacientes”.