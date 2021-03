"Solo" una de cada tres conexiones móviles en Europa serán 5G en 2025

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Madrid, 23 mar (EFE).- Europa necesita políticas que incentiven una transición más rápida a las redes 5G, teniendo en cuenta que se espera que en 2025 "solo" el 34 % de las conexiones móviles utilizarán redes de esta nueva generación, por debajo de Norteamérica, con un 48 %, o de China, un 47 %.

Según el Informe Digital for Europe, elaborado por Deloitte para Vodafone, "Europa necesita una transición más rápida" no solo a las redes 5G sino también a las 4G LTE (alta velocidad), ya que continúa por detrás de países como Norteamérica y China.

Para 2025, la GSMA -patronal de las telecos- espera que sólo el 34 % de las conexiones móviles europeas utilicen redes 5G, según figura en este estudio, que aboga por impulsar políticas que incentiven inversiones en redes, el uso compartido de infraestructura y la liberación acelerada del espectro de la red.

También destaca la necesidad de invertir en tecnología OpenRAN (redes de acceso de radio abiertas) que garantizaría unas redes seguras y resistentes, esenciales para mantener las infraestructuras críticas y fortalecer las cadenas de suministro del continente.

Por otro lado, el informe hace referencia al impacto del 5G en la industria y echa mano de un análisis de IHS Markit, en base a los casos de uso existentes y que calcula que el despliegue global de 5G podría permitir un aumento aproximado de 11 billones de euros en producción intersectorial para 2035.

En este informe, en el que se identifican los beneficios de la transformación digital, se ha llegado a la conclusión de que si el 10 % de las pequeñas empresas europeas que actualmente no están digitalizadas se sumaran a la digitalización, se generaría un incremento de valor de aproximadamente 148.000 millones de euros.

De hecho, la digitalización de las pymes será un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad económica y la capacidad de recuperación, tras la covid-19, sobre todo en áreas fuera de los centros urbanos, generando nuevas oportunidades para cerrar la brecha digital en las zonas rurales.

La extensión de tecnologías como IoT al 50 % de las mayores explotaciones agrícolas de la UE podría reducir el uso de pesticidas en 12.000 toneladas y el uso de fertilizantes en más de 350.000 toneladas, según el documento.