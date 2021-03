Portaltic.-OnePlus 9 Series da el salto a la cámara profesional con la tecnología de calibración de color de Hasselblad

01/01/1970 OnePlus 9 Series: OnePlus 9 (izq) y 9 Pro (derch) POLITICA ONEPLUS



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



OnePlus ha presentado este martes sus 'smartphones' buque insignia OnePlus 9 Series, una familia desarrollada junto con Hasselblad para introducir una serie de mejoras en el sistema de cámara a través de la Calibración de Color Natural, y que integra en su modelo Pro la tecnología de pantalla LTPO, que ajusta automáticamente la actualización desde 120Hz hasta 1Hz, y la carga inalámbrica Warp Charge 50.



La colaboración del equipo de I+D de OnePlus con el fabricante de cámaras profesionales Hasselblad, anunciada a principios de marzo, se ha materializado este martes en el sistema 'Hasselblad Camera for Mobile' para los nuevos dispositivos de la familia OnePlus 9, que lleva "por primera vez" a un teléfono móvil el rendimiento y calibración de color de Hasselblad.



'Hasselblad Camera for Mobile' también se centra en emplear un 'hardware' más propio de los equipos 'premium' para una calidad de imagen mejorada. En este sentido, OnePlus 9 Pro utiliza un sensor principal IMX789 de 48 megapíxeles (MP), con un diseño personalizado y creado conjuntamente con Sony, que incluye tecnologías como la lente en chip 2x2 (OCL), RAW de 12 bit, dual native ISO y DOL-HDR.



Desde OnePlus han señalado que esto ayuda a conseguir velocidades de enfoque más rápidas, así como 64 veces más de información de color para una mayor precisión, imágenes más claras durante el día y la noche y menor desenfoque de movimiento en vídeos.



El sistema de cámara también emplea un ultra gran angular de 50MP (Sony IMX766), con la lente 'Freeform Lens' que, como han explicado desde OnePlus, utiliza una serie de curvas únicas para corregir la luz entrante, reduciendo la distorsión en el borde de las fotos hasta alrededor de un 1 por ciento. También permite capturar fotografías macro, ya que puede enfocar desde una distancia de hasta 4 centímetros del objeto.



La tercera lente, telefotográfica de 8MP, incluye un zoom óptico de 3,3x aumentos con estabilización OIS para reducir el desenfoque, llegando a un máximo de 30 aumentos por zoom digital. También integra una lente monocromática que trabaja conjuntamente con la cámara principal para añadir detalles y claridad a las fotos en blanco y negro, e introduce un nuevo efecto en miniatura.



OnePlus 9 Pro emplea una pantalla 'Fluid Display 2.0' con LTPO, una tecnología de placa base que reduce el consumo energético mediante el ajuste automático de la actualización de pantalla desde 120Hz hasta 1Hz, para adaptarla a la actividad que el usuario esté realizando en ese momento.



Se complementa con la tecnología Hyper Touch, que también proporciona un tiempo de respuesta mucho más rápido con ciertos juegos, ya que aumenta la velocidad de sincronización entre el procesador y la pantalla a 360Hz, es decir, hasta seis veces más rápido que antes.



Este dispositivo, además, integra una batería personalizada de 4.500mAh, con un diseño de doble celda para reducir la resistencia interna y el calentamiento durante la carga, lo que permite que OnePlus 9 Pro se cargue a mayor potencia durante un periodo de tiempo más largo.



Se complementa con la tecnología Warp Charge 65T que en 15 minutos proporciona la batería necesaria para un día entero (65%), y puede cargar el 100 por cien en 29 minutos. También cuenta con carga inalámbrica Warp Charge 50 Wireless, que carga ambas celdas de la baterías a 25W para llegar del 1 al 100 por ciento en 43 minutos.



La caja de OnePlus 9 Pro incluye el adaptador de corriente, mientras que el cargador inalámbrico Warp Charge 50 estará disponible en Oneplus.com/es y Amazon.es a partir de 69,95 euros.



El rendimiento de este 'smartphone' queda respaldado por el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, e integra memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 para mejorar la fluidez. También tiene certificación IP68 resistente al polvo y al agua.



OnePlus 9 Pro presenta un marco de aluminio de 2,2mm de grosor y una pantalla curva optimizada para minimizar los toques indeseados y las franjas de color. Estará disponible en tres colores, inspirados en la naturaleza: Morning Mist, Pine Green y Stellar Black.



OnePlus 9 Pro estará en preventa a partir del 23 de marzo, y ya disponible en Oneplus.com/es y Amazon.es desde el 31 de marzo, con un precio de 909 euros en la versión de 8GB de RAM y 128GB almacenamiento, y de 999 euros con 12+256GB.



ONEPLUS 9



El segundo integrante de la familia OnePlus 9 es el modelo estándar del mismo nombre, que ofrece características similares a las de su hermano mayor, como una pantalla de 120Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 888, carga rápida Warp Charge 65T y el sistema 'Hasselblad Camera for Mobile'.



OnePlus 9 emplea un sistema de cámara triple, con la lente ultra gran angular de 50MP vista en OnePlus 9 Pro, una principal de 48MP (Sony IMX689) y una lente monocromática, que sirve de apoyo a la cámara principal para obtener fotos con más detalle, sobre todo en las imágenes en blanco y negro.



La pantalla Fluid Display del OnePlus 9 de 120Hz incluye la misma pantalla plana de OnePlus 8T, con un tamaño de 6,55 pulgadas, con brillo máximo de 1.100 nits y certificación HDR10+. También está equipado con dos sensores de luz ambiental con 8.192 niveles de brillo para un control automático más fluido, e incluye la opción Comfort Tone, que ajusta la temperatura de color de la pantalla para adaptarse al entorno.



La batería del OnePlus 9 de 4.500mAh utiliza un diseño de doble celda que carga del 1 al 100 por cien en 29 minutos. La versión para Europa del OnePlus 9 también ofrece hasta 15W de carga inalámbrica Qi.



Este modelo estará disponible en tres colores inspirados en la naturaleza: Winter Mist, Arctic Sky y Astral Black. Podrá encontrarse desde este martes en preventa en Oneplus.com/es y Amazon.es, donde estará disponible a partir de 26 de abril.



OnePlus 9 tiene un precio de 709 euros para la configuración de 8GB de RAM y almacenamiento interno de 128GB, y de 809 euros para 12+256GB.