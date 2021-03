Portaltic.-Nintendo se asocia con el estudio de Pokémon Go para convertir sus juegos en contenido de realidad aumentada

22/10/2019 Logo oficial del juego para móviles Pokémon Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKÉMON GO



MADRID, 23 Mar. (Portaltic/EP)



Nintendo ha alcanzado un acuerdo a largo plazo con Niantic, el estudio que desarrolló el popular videojuego de móvil Pokémon Go, para generar apps de realidad aumentada para smartphones basadas en el contenido de Nintendo, y ha anunciado que su primer título será un nuevo videojuego de la saga Pikmin.



La compañía japonesa de videojuegos ha informado este martes del acuerdo para "combinar la tecnología de realidad aumentada de mundo real con los amados personajes de Nintendo". La unión se realiza, dicen, para favorecer el juego en la calle mientras los usuarios pasean y para hacer las actividades más disfrutables.



Además, en el comunicado han anunciado el que será el primer lanzamiento fruto de la asociación: un videojuego de realidad aumentada para móviles basado en la saga Pikmin durante 2021. Esta es una franquicia de juegos de estrategia en tiempo real y fue ideada por el creador de la saga Mario, Shigeru Miyamoto. El proyecto posee una página de pre-registro para conocer sus próximas novedades.



Nintendo ya tiene experiencia junto a Niantic, ya que es dueña de una tercera parte de The Pokémon Company, la compañía que encargó a Niantic el desarrollo de Pokémon Go, un videojuego de realidad aumentada que se convirtió en un éxito mundial en el último tercio de 2016.



Niantic es experta en la tecnología de realidad aumentada y, desde 2018, posee un nuevo estudio de desarrollo en Japón, Niantic Tokyo Studio, que será el encargado de desarrollar Pikmin. Bloomberg informa de que Nintendo no proveerá apoyo financiero adicional a Niantic, y el director de Pokémon Go, Tatsuo Nomura, dirigirá el proyecto.