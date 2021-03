Portaltic.-Apple prepara nuevas versiones de su altavoz HomePod con pantallas y cámaras

13/10/2020 HomePod Mini POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Apple trabaja actualmente en el desarrollo de nuevas versiones de su altavoz inteligente con el asistente Siri, HomePod, y la compañía estadounidense planea incorporar en ellos nuevas características como pantallas y cámaras.



Según ha informado Bloomberg, la compañía estadounidense ha trabajado en nuevas versiones de sus altavoces inteligentes HomePod con pantalla y cámara, aunque de momento su lanzamiento no es inminente.



Apple lanzó la versión principal de HomePod, con un diseño de mayor tamaño, a finales de 2018, pero la compañía decidió dejar de vender este modelo, como anunció este mes en un comunicado remitido a la cadena CNBC. En su lugar, la compañía se centrará en HomePod Mini, la versión esférica de 3,3 pulgadas que lanzó en octubre de 2020.



Bloomberg ha revelado también que la marca tecnológica trabajaba en una versión actualizada del HomePod original, que esperaba lanzar en 2022, antes de la retirada del producto.



Asimismo, la compañía ha incluido un sensor en el HomePod Mini de manera secreta que no había sido advertido hasta ayer que permite medir la temperatura y la humedad y la integración con termostatos inteligentes, aunque por el momento no tiene ninguna función.



Apple también trabaja en nuevos dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) como una actualización del dispositivo Apple TV para conectarse a televisores, como ha apuntado el medio citado.