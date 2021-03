Perú se acerca al medio millón de vacunados contra la covid-19

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, el número de contagios en el país se elevó a 1.472.790 casos, con 2.366 reportados en las últimas 24 horas, así como a 50.339 fallecidos, con 141 decesos desde la víspera. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 22 mar (EFE).- Perú se acerca al medio millón de personas vacunadas contra la covid-19, al haber alcanzado las 485.886 inmunizaciones, especialmente de personal sanitario y adultos mayores, informó el Gobierno al hacer un balance diario.

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, declaró en rueda de prensa que ya empezó la vacunación de los mayores de 80 años en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, el que tiene la mayor cantidad de adultos mayores y el más alto índice de contagio por covid-19.

Aseguró que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti hace todos los esfuerzos para comprar la cantidad de vacunas que permita inmunizar a los cuatro millones de adultos mayores en el país, de un total de 33 millones de habitantes.

A partir de abril, el laboratorio Pfizer enviará 200.000 dosis semanales, que se sumarán a las 250.000 vacunas recibidas este mes.

"Todos los países estamos compitiendo por las vacunas, los laboratorios no se dan abasto para atender a todos los países", respondió la ministra a las críticas por el lento ritmo de vacunación.

Entre la población inmunizada también hay 60.000 miembros de las fuerzas armadas y otros 60.000 efectivos de la Policía Nacional.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, el número de contagios en el país se elevó a 1.472.790 casos, con 2.366 reportados en las últimas 24 horas, así como a 50.339 fallecidos, con 141 decesos desde la víspera.

Actualmente, hay 14.965 personas hospitalizadas por la covid-19, de las cuales 2.243 están conectadas a un ventilador mecánico en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La Defensoría del Pueblo alertó que en Lima y el vecino puerto del Callao no quedan camas UCI disponibles, dado que este servicio está copado al 99,9 %, según reporte de la Superintendencia Nacional de Salud.

A pesar de esta situación de crisis sanitaria, la Policía Nacional ha aplicado 207.261 multas a personas que incumplieron las normas referidas a la inmovilización social, a usar las mascarillas o a usar vehículos no autorizados, informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

Asimismo, 10.328 personas han sido detenidas por participar en las llamadas 'fiestas covid', en locales públicos o privados, de las cuales 1.806 fueron detenidas en la ciudad de Lima.