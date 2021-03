Nintendo se alía con Niantic para crear juegos de realidad aumentada

Estudiantes tailandeses juegan al videojuego ""Pokemon Go"" desde su teléfono móvil en un centro comercial en Bangkok, Tailandia. EFE/Rungroj Yongrit/Archivo

Tokio, 23 mar (EFE).- La compañía nipona de videojuegos Nintendo anunció hoy que ha conformado una alianza con la desarrolladora estadounidense Niantic, creadora de títulos como Pokémon Go, destinada a la producción de juegos de realidad aumentada.

Ambas empresas unirán fuerzas para "desarrollar aplicaciones que combinen las tecnologías de realidad aumentada de Niantic" con los "populares personajes de Nintendo", señaló la empresa japonesa en un comunicado.

El primer título que producirán conjuntamente en el marco de la nueva alianza se basará en la franquicia Pikmin, será lanzado más adelante este año e integrará la jugabilidad con la actividad de caminar "para hacerla más divertida", según explicó la empresa con sede en Kioto (oeste de Japón).

La tecnología de realidad aumentada de Niantic "hará posible experimentar el mundo como si los (personajes) Pikmin vivieran secretamente entre nosotros", afirmó el creador de esa franquicia y "padre" del icónico personaje Super Mario.

El CEO de la empresa con sede en San Francisco (EE.UU.), John Hanke, señaló por su parte que la alianza entre ambas empresas era "el paso natural" para continuar expandiendo su oferta de videojuegos.

Niantic lanzó al mercado Pokémon Go en 2016 junto a The Pokémon Company, afiliada de Nintendo, un título que suma más de mil millones de descargas y expandió el fenómeno global de esa popular franquicia.

Tras conocerse la noticia este martes, las acciones de Nintendo terminaron la jornada con una subida del 1,58 % en la Bolsa de Tokio a pesar del descenso del 0,61 % del índice referencial, el Nikkei.