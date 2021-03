Níger.- La oposición de Níger llama a la desobediencia civil tras rechazar los resultados de las elecciones

18/12/2020 Mohamed Bazoum, candidato a la Presidencia en Níger POLITICA AFRICA NÍGER INTERNACIONAL TWITTER MOHAMED BAZOUM



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la oposición política de Níger han rechazado en bloque los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en el país africano, que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional, y llaman a la desobediencia civil "permanente y sin demora".



El principal candidato opositor de Níger, Mahamane Ousmane, ha leído un comunicado en el que ha denunciado irregularidades observadas durante la votación, así como agravios en el trámite en el Audiencia Nacional.



En este contexto, la oposición ha lanzado una consigna de desobediencia civil "permanente y sin demora" en todo el país para defender la supuesta victoria en las urnas de Ousmane.



Asimismo, en el comunicado también llaman a los órganos constituidos y a las Fuerzas de Defensa y Seguridad a que acompañen "la lucha del pueblo soberano por el triunfo de la verdad y la democracia", informa 'ActuNiger'.



Según ha asegurado Ousmane, el Tribunal Constitucional "se ha colocado por encima de la voluntad popular violando así lo dispuesto en las leyes y reglamentos, y más en particular la Constitución a partir de la cual deriva su legitimidad y sus prerrogativas".



En este sentido, asegura que ha habido una violación de procedimiento, ya que el tribunal se ha pronunciado sin terminar la instrucción de la solicitud que se le presenta y ni él ni sus abogados han recibido notificación en respuesta a su solicitud.



También ha acusado al tribunal de no tomar en cuenta las "pruebas fehacientes" que le fueron puestas a disposición sobre las presuntas irregularidades en algunas de las circunscripciones nigerinas.



"Obviamente, el tribunal se apresuró a despachar esta disputa electoral antes de la fecha límite del 26 de marzo, lo que en sí mismo se traduce en una denegación de justicia", ha enfatizado, volviendo a insistir en que "no podemos permitir que nuestra victoria sea confiscada por una oligarquía para permanecer en el poder a toda costa".



Por todo esto, ha pedido al pueblo "movilizarse sin demora como un solo hombre en cohesión y fraternidad para defender su soberanía a través de una democracia y marcha pacífica para frustrar por todos los medios legales este intento de usurpación del poder".



Según el presidente del Constitucional, Bouba Mahamane, el candidato gubernamental a la Presidencia, Mohamed Bazoum, recabó el 55,66 por ciento de los votos, por lo que ha sido proclamado vencedor, según ha informado el diario oficial 'Le Sahel'.



El anuncio de la victoria de Bazoum por parte de la comisión electoral provocó una oleada de protestas después de que Ousmane rechazara su derrota, incidentes que se saldaron con al menos dos muertos y cientos de detenidos, incluido el destacado opositor Hama Amadou, quien fuera primer ministro del país y cuya candidatura a la Presidencia fue rechazada.