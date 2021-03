Mujeres economistas en Canadá están menos a gusto en el trabajo

(Bloomberg) -- Según una nueva encuesta, las economistas en Canadá expresan menos satisfacción en su campo de trabajo que sus pares masculinos.

Menos de la mitad de las mujeres encuestadas, o 47%, dijeron estar satisfechas con sus roles en la industria, según resultados publicados el martes por NORC en la Universidad de Chicago para la Asociación de Economía de Canadá. Eso contrasta con 60% para los hombres.

La encuesta se suma a una serie de investigaciones publicadas en años recientes que destacan la discriminación contra las mujeres y su subrepresentación en el campo de la economía.

Contribuyen a la insatisfacción de las mujeres sus menores probabilidades de ser publicadas en revistas o ser invitadas a seminarios, que son formas en que los economistas pueden mostrar su trabajo, dijo Janice Compton, profesora de economía de la Universidad de Manitoba que contribuyó a la investigación. Esas oportunidades, o la falta de ellas, a menudo determinan la trayectoria de una carrera en economía, dijo Compton.

“Hay una investigación clara que muestra que sí hay discriminación en las publicaciones, en seminarios, en la contratación, en todos estos aspectos de nuestro trabajo”, dijo Compton en una entrevista.

Formuladores de políticas están tomando medidas para abordar la disparidad. El Banco de Canadá el año pasado se comprometió frente a nuevos objetivos de diversidad para aumentar la representación de las mujeres en sus rangos superiores, junto con las minorías.

Las preguntas para la encuesta publicada el martes se basaron en una investigación similar realizada por la Asociación estadounidense de economía. Cerca de 1.652 economistas canadienses respondieron a la encuesta completada en enero de 2020, principalmente empleados por universidades o el Gobierno.

