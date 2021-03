Medidas de Alemania muestran que Europa se queda sin respuestas

(Bloomberg) -- La canciller alemana, Angela Merkel, decretó cinco días de confinamiento durante la Pascua, en una de las medidas más duras que ha adoptado Alemania desde el inicio de la pandemia, lo que evidencia el repentino deterioro de los esfuerzos de Europa para contener el coronavirus.

Solo unas pocas semanas después de que la propagación del virus parecía estar bajo control, un nuevo aumento en los contagios y las caóticas campañas de vacunación llevaron a Francia e Italia a extender los confinamientos. Los Países Bajos probablemente prolongarán las restricciones el martes, mientras que, en Hungría, los hospitales solicitan la ayuda de voluntarios no capacitados.

El sombrío panorama de la región se reflejará en una declaración conjunta que emitirán el jueves los líderes de la Unión Europea, cuando discutan la pandemia, que ha empeorado debido a las agresivas cepas del covid-19.

“La situación epidemiológica sigue siendo grave, también a la luz de los desafíos planteados por las variantes”, dirán los líderes, según el último borrador del comunicado al que Bloomberg tuvo acceso. “Por lo tanto, las restricciones, incluso en lo que respecta a los viajes no esenciales, por el momento deben mantenerse”.

Los planes para celebrar la cumbre de forma presencial fueron cancelados abruptamente la semana pasada, y la reunión tendrá lugar por videoconferencia, en una medida que evidencia el deterioro de la situación.

La tasa semanal de contagios en Bélgica, donde normalmente se celebran las cumbres de la UE, ha aumentado más de 40%, según los últimos datos disponibles, mientras que en Alemania prácticamente se ha duplicado en el último mes.

Durante el estricto confinamiento de Pascua de la mayor economía de Europa, todas las tiendas permanecerán cerradas durante cinco días a partir del 1 de abril, excepto las tiendas de alimentos que abrirán el 3 de abril. Agregar el próximo jueves al fin de semana de Pascua en Alemania le podría terminar costando al país hasta 7.000 millones de euros (US$8.300 millones) en producción perdida, según el Instituto de Investigación Económica de Colonia.

Las acciones europeas cayeron el martes por temor a que el recrudecimiento de las infecciones retrase la recuperación de la región de la peor recesión de la que se tenga recuerdo.

Un indicador de las acciones europeas de ocio y viajes ha estado cayendo durante tres días consecutivos, la racha más prolongada desde enero, en medio de la preocupación de que se pueda perder otra temporada turística, un fuerte contraste con el optimismo de la semana pasada, cuando el STOXX 600 de viajes y ocio alcanzó máximos históricos.

Después de más de 11 horas de tensas conversaciones que terminaron el martes por la mañana, Merkel y los líderes estatales extendieron las medidas de confinamiento vigentes en Alemania hasta el 18 de abril, pero no lograron llegar a un acuerdo sobre medidas más estrictas, como toques de queda en las zonas más afectadas y establecer reglas para los viajes nacionales.

Ante el creciente desacuerdo entre los funcionarios sobre cómo proceder, las encuestas de opinión sugieren que el público está cada vez más descontento con el manejo de la crisis por parte del Gobierno a solo seis meses de las elecciones nacionales de septiembre.

“Ahora estamos en una situación muy, muy grave”, dijo Merkel en una conferencia de prensa que comenzó justo después de las 2:30 a.m. en Berlín. “Los números de casos están aumentando de manera exponencial y las camas de cuidados intensivos nuevamente se están llenando”.

La situación es aún más grave en Hungría, que enfrenta una falta de médicos y enfermeras para atender a un número récord de pacientes por covid-19, lo que obliga a los hospitales a buscar voluntarios sin entrenamiento médico.

Grecia, que ha presionado enérgicamente a los líderes de la UE para que aprueben un pase de vacuna que facilitará los viajes de placer para las personas vacunadas, comenzó a preparar a médicos del sector privado esta semana, utilizando la ley de seguridad nacional para ayudar a su sistema de salud pública.

Nota Original:Germany’s Easter Curbs Shows Europe’s Running Out of Answers (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.