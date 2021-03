Malta.- Dos de los acusados por el asesinato de la periodista Caruana Galizia ofrecen información a cambio de un indulto

15/10/2020 El Parlament Llana El Premi De Periodisme Daphne Caruana Galizia POLITICA Europa Press



LA VALETA, 23 (DPA/EP)



Dos de los acusados por asesinar a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia han pedido un indulto presidencial a cambio de ofrecer pruebas que vinculan a políticos de alto rango con su asesinato y otros crímenes.



Los hermanos Alfred y George Degiorgio han presentado sus solicitudes de indulto presidencial este martes, exactamente un mes después de que un tercer hombre acusado del crimen, Vince Muscat, se declarara culpable del asesinato y aceptara testificar contra los hermanos Degiorgio y otras personas.



Uno de los hermanos, Alfred, ha afirmado en su solicitud de indulto tener información que implicaría a un exministro maltés en el asesinato de Caruana Galizia, que sucedió en 2017, así como a un ministro en funciones en un intento de robo. El otro hermano ha dicho tener información sobre dos atentados con coche bomba no resueltos y otro asesinato no especificado.



Sus solicitudes de indulto serán evaluadas por la Policía y la Fiscalía General de Malta, aunque el primer ministro y su gabinete tendrán la última palabra.



Una fundación creada por la familia de Caruana Galizia se ha manifestado en contra de la concesión del indulto a los dos hombres. "La justicia para Daphne Caruana Galizia significa que sus asesinos no deben ser indultados", ha dicho la fundación, a lo que ha añadido que "los crímenes del pasado no deben ser moneda de cambio para que los asesinos escapen a la justicia por el asesinato".



Caruana Galizia era la periodista de investigación más reconocida de Malta cuando fue asesinada frente a su casa en el campo en octubre de 2017.