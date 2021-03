Lopetegui dará 4 días de descanso antes de afrontar la visita del Atlético

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Sevilla, 23 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha diseñado un atípico plan de trabajo para esta semana, en la que no habrá partidos por los compromisos de las selecciones nacionales, y dará hasta cuatro días de descanso antes de que el próximo lunes inicie la preparación de la visita del domingo siguiente del Atlético de Madrid al Sánchez Pizjuán en la vigésima novena jornada de LaLiga Santander.

El técnico vasco, tras dar descanso el domingo después del empate a uno del sábado en el partido de Valladolid, trabajó el lunes, también este martes y lo hará el miércoles en la ciudad deportiva sevillista antes de dar descanso cuatro días.

En esta ocasión serán hasta siete futbolistas los que no gozarán del asueto al estar citados por sus respectivas selecciones, como son los casos de tres con Marruecos -el portero Yassine Bono y los delanteros Munir El Haddadi y Youssef En-Besyri-, el meta checo Tomas Vaclík, el delantero neerlandés Luuk de Jong, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj y el central francés Jules Koundé (sub 21).

Estas dos semanas sin competición de clubes le vendrá bien a jugadores muy saturados por la acumulación de minutos en una temporada en la que el Sevilla ha sumado ya 43 partidos oficiales desde que la iniciara en septiembre con la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich y acabara el anterior curso en agosto con la final de la Liga Europa ante el Inter de Milán.

Se beneficiarán del parón jugadores como el lateral derecho Jesús Navas, el centrocampista brasileño Fernando Reges o el central también brasileño Diego Carlos, que arrastran mucho desgaste muscular, u otros como el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos, ambos recién salidos de lesiones.

Otro al que el vendrá bien es al lateral derecho Aleix Vidal, quien lleva varias semanas de baja por una dolencia muscular.