Libertad recupera liderato con doblete de Merlini frente a Luqueño

En la imagen, el delantero paraguayo Oscar Cardozo de Libertad. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 22 mar (EFE).- Un doblete de Bautista Merlini dio este lunes la victoria a Libertad sobre Sportivo Luqueño y volvió a propulsar al Gumarelo al primer lugar del torneo Apertura paraguayo, ahora con dos puntos sobre Olimpia, Cerro Porteño y Guaireña al término de la novena jornada.

En el partido previo Guaireña solo obtuvo un entero en casa al empatar con Sol de América (2-2).

Libertad, que tiene un partido menos que el resto de favoritos, no se dejó sorprender ante un Luqueño que en la primera parte aprovechó las imprecisiones de los orientados por Daniel Garnero, que en ese tiempo dejaron la iniciativa a los visitantes.

No obstante, en esa mitad destacaron con peligro individualidades como las de Oscar Cardozo, que no tuvo su día, y un Merlini que resolvería al comienzo de la segunda.

Así, en el 47 batió al meta Dante Campisi en un gol de jugada y veinte minutos después remataba la faena con un imparable tiro al palo derecho.

Guaireña podía haber seguido compartiendo liderato con Libertad como hasta la anterior fecha, de no haberse dejado sorprender por un Sol de América que hasta el pitido final tuvo el marcado a su favor.

El conjunto asunceno se adelantó ya en el minuto 33 con un gol de Nildo Viera,aunque cinco después Fernando Romero hizo el del empate.

Luis Ortiz en el 41 volvería a poner por delante a Sol, un resultado que se mantuvo hasta el último segundo del encuentro, cuando Romero, la figura de los de la ciudad de Villarrica, emparejó el duelo.

Libertad está ahora con 18 enteros, frente a los 16 de Cerro Porteño y Olimpia, que jugaron el domingo.

Ambos equipos alcanzaron provisionalmente la punta tras la victoria del Ciclón sobre Guaraní (2-1) y Olimpia sobre River Plate (5-1).

Un debut con goleada el del técnico uruguayo Sergio Órteman, que la pasada semana reemplazó al argentino Néstor Gorosito, quien en sus cinco meses en Olimpia no fue el revulsivo que pedía la afición y la directiva.

Si bien el Kelito fue un equipo plano, la lectura del partido la trazaron los goles: dos de Jorge Recalde y el resto del charrúa Alejandro Silva, Walter González, la nueva baza en ataque de Olimpia, y de Rodrigo Rojas.

Antes Cerro Porteño encadenó tres triunfos ante un Guaraní que no se lo puso fácil pese a jugar con diez desde el minuto 24 tras la expulsión de Juan Franco.

La doble amonestación dio alas a los de Barrio Obrero, que volvió a tener en ataque a Mauro Boselli y a Claudio Aquino, el autor del primero.

En el 82 Guillermo Benítez hizo el empate, aprovechando la salida en falso de Rodrigo Muñoz, y en el 91 una vacilación del defensa Richard Rentería dejó el balón a los pies de Robert Morales, que no perdonó.

Con el resultado el equipo de Gustavo Costas se hunde en la zona inferior de la tabla del Apertura, su única opción tras su eliminación esta semana de la Libertadores ante el colombiano Atlético Nacional.