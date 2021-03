Líbano.- La Liga Árabe pide progresos "rápidos" en Líbano y se ofrece a mediar para lograr un acuerdo de Gobierno

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Liga Árabe ha reclamado este martes a todos los partidos políticos de Líbano que logren progresos "rápidos" para poner fin al estancamiento en el proceso de formación de Gobierno y ha resaltado que la organización está dispuesta a intervenir para "reducir las diferencias" y permitir el surgimiento de un Ejecutivo.



El organismo ha destacado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que pide a todas las partes "avanzar los intereses nacionales y trabajar rápidamente para poner fin al bloqueo político, que aumenta el sufrimiento del pueblo libanés".



Así, el vice secretario general de la Liga Árabe, Husam Zaki, ha indicado que el secretario general, Ahmed Abul Gheit, "siente una gran preocupación por los debates en el escenario político que sugieren que el país se dirige a una crisis grave, cuyas características son claramente visibles".



"Renuevo la disposición de la Liga Árabe para hacer lo que se pida para reducir las diferencias y lograr un acuerdo que permita al primer ministro designado formar Gobierno sin dañar la iniciativa francesa", ha dicho, en referencia a la propuesta de París para una reforma tras las explosiones registradas en agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales.



En este sentido, Zaki ha hecho hincapié en la necesidad de un Gobierno "de especialistas" que "salve a Líbano de esta situación de crisis aplicando las reformas necesarias que respondan a las aspiraciones y demandas del pueblo libanés".



El comunicado ha sido publicado un día después de que el primer ministro designado, Saad Hariri, acusara al presidente, Michel Aoun, de bloquear la formación del Gobierno y criticara su propuesta "inaceptable" y "partidista" sobre la composición del Ejecutivo, en una nueva muestra de las tensiones entre ambos.



Por su parte, Aoun se mostró "sorprendido por las palabras y los medios empleados por el primer ministro designado" e indicó que él proporcionó solo una metodología para la formación del Gabinete, y no una lista de nombres como posibles ministros, según recoge el diario libanés 'L'Orient le Jour'.



Aoun reclamó la semana pasada a Hariri que dimita si no forma Gobierno "rápidamente", a lo que el primer ministro designado respondió pidiendo al presidente elecciones presidenciale santicipadas si no se considera capaz de aprobar la propuesta de composición del Ejecutivo que le ha presentado.



La crisis económica en Líbano se ha visto ahondada por la caída de la libra libanesa, que cotiza a cerca de 15.000 por cada dólar en el mercado negro, lo que ha provocado una oleada de protestas durante las últimas semanas, así como colas en las gasolineras ante el anuncio de un recorte de los subsidios.



De este modo, el país afronta su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990) y se halla con un Gobierno en funciones desde agosto a raíz de la dimisión de Hasán Diab días después de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.