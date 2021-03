Líbano.- Hariri acusa a Aoun de obstruir la formación de un nuevo Gobierno en Líbano

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, ha acusado al presidente del país, Michel Aoun, de obstruir la formación de un nuevo Gobierno y ha criticado que este le presentase una propuesta "inaceptable" y "partidista" para la composición del Gabinete de ministros, mientras ha insistido en su intención de formar un Gobierno de tecnócratas "encargado de iniciar reformas y detener el colapso".



Tras una reunión breve este lunes en el Palacio de Baabda para abordar la actual situación del Gobierno del país, Hariri ha relatado que el día anterior había recibido por parte de la Presidencia una versión completa de un Gabinete con "una distribución confesional y partidista de ministerios en gobiernos de 18, 20 o 22" y que "incluye el tercio con derecho de bloqueo para su equipo".



"Esta lista es inaceptable. El trabajo del primer ministro no es solo completar un documento que se le envía", ha lamentado al respecto, para recordar que la Constitución de Líbano "estipula que el primer ministro debe designar quién forma su Gobierno y dar los nombres (de los ministros) antes de discutirlos con el presidente".



Así, Hariri ha reiterado su propuesta de un Gobierno de 18 tecnócratas, presentada a Aoun el pasado mes de diciembre, y del que ahora ha distribuido una lista con nombres de candidatos. Asimismo, el primer ministro ha advertido al presidente de que es la "única y última oportunidad para el país".



Por su parte, Aoun se ha mostrado "sorprendido por las palabras y los medios empleados por el primer ministro designado" y ha indicado que él proporcionó solo una metodología para la formación del Gabinete, y no una lista de nombres como posibles ministros, según recoge 'L'Orient-Le Jour'.



"Envié al primer ministro designado un documento que indica sólo la metodología de capacitación del gabinete y que comprende cuatro pilares", ha señalado el presidente a través de un comunicado, en el que también se ha resaltado que la metodología propuesta es "bien conocida" por Hariri que "ya ha formado dos gobiernos sobre esta base".



Así, desde Baabda se ha incidido también en que el primer ministro ha anunciado su "versión gubernamental", pero no ha recibido la aprobación del presidente, quien, según recoge el comunicado, "tiene mucho interés en la formación de Gobierno de acuerdo a la Constitución".



Así las cosas, el acuerdo sobre la formación de un nuevo Gobierno en Líbano se ve lejano una vez más tras la reunión de este lunes y sin que se haya convocado una próxima cita.



La crisis económica en Líbano se ha visto ahondada por la caída de la libra libanesa, que cotiza a cerca de 15.000 por cada dólar en el mercado negro, lo que ha provocado una oleada de protestas durante las últimas semanas, así como colas en las gasolineras ante el anuncio de un recorte de los subsidios.



De este modo, el país afronta su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990) y se halla con un Gobierno en funciones desde agosto a raíz de la dimisión de Hasán Diab días después de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Pese a la gravedad de la situación, las conversaciones sobre la formación del nuevo Gobierno permanecen bloqueadas, en medio de las tensiones entre Aoun y Hariri.



En octubre de 2020, Hariri, fue designado otra vez como primer ministro pero todavía no ha logrado formar el nuevo Ejecutivo debido a las discrepancias con el presidente libanés, quien la semana pasada declaró que Hariri debe dimitir si no llega a formar el Gobierno.



A su vez, el primer ministro designado respondió que si Aoun no aprueba su lista de ministros entonces deberá convocar nuevas elecciones presidenciales y dijo que ve la solución de la crisis financiera en la formación de un Gobierno que coopere con el Fondo Monetario Internacional.