La Conferencia de Música Latina Alternativa celebrará su segunda edición virtual

Nueva York, 23 mar (EFE).- La Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC) de Nueva York se celebrará en mayo con una edición virtual por segundo año consecutivo después de que la pandemia de coronavirus obligara al popular encuentro a adoptar un formato digital.

Su edición 22, que tendrá lugar del 4 al 7 de mayo, volverá a ofrecer charlas, talleres, conciertos y la posibilidad de contactar con otros músicos a través de plataformas digitales, después de convertirse en 2020 en uno de los primeros festivales de música del mundo en abrazar una plataforma virtual.

Además, este año la LAMC también será gratuita, como ya lo fue en 2020, y en esta edición se volverá a contar con la iniciativa de "Wonder Woman of Latin Music", patrocinada por Amazon Music, que celebra el papel que juega la mujer en la industria.

"El mundo necesita música ahora más que nunca y la industria del entretenimiento debería seguir uniéndose mientras nos enfrentamos a retos continuados", señala el LAMC en un comunicado.

Este año, LAMC ofrecerá asimismo paneles sobre cómo llevar a cabo giras a nivel local y global después de la pandemia, estrategias de streaming, buscar fuentes de ingresos alternativas o el proceso creativo en la época del coronavirus.

Hasta el momento, no se han anunciado los grupos que participarán en el evento, algo que se revelará "en las próximas semanas", según la organización.

El año pasado actuaron durante el festival estrellas de la talla de Mala Rodríguez, Lido Pimienta, Francisca Valenzuela, Tatiana Haze, Mabiland, Circo y Javiera Mena.

"Proveer un foro para debatir los problemas a los que nos enfrentamos y las posibles soluciones es clave mientras miramos al futuro", subrayó entonces Tomas Cookman, el fundador del festival, que normalmente se celebra en varios locales de Nueva York a mediados de julio.