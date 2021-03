Intel sube la apuesta y planea 20.000 millones de dólares para fábricas de chips en Arizona

El logotipo de Intel Corporation se ve en un letrero fuera del sitio de fabricación de microprocesadores Fab 42 en Chandler, Arizona, EE. UU., 2 de octubre de 2020. REUTERS / Nathan Frandino/ Foto de archivo

Por Stephen Nellis

23 mar (Reuters) - Intel Corp ampliará enormemente su capacidad de fabricación de chips avanzados, dijo el nuevo presidente ejecutivo de la empresa, que anunció planes para gastar hasta 20.000 millones de dólares para construir dos fábricas en Arizona y abrir instalaciones a clientes externos.

La medida anunciada el martes por Pat Gelsinger busca restaurar la reputación de Intel después de que los retrasos en la fabricación hicieron que las acciones cayeran el año pasado. La estrategia desafía directamente a las otras dos empresas del mundo que pueden fabricar los chips más avanzados, Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) de Taiwán y Samsung Electronics Co Ltd de Corea.

Además, busca inclinar el equilibrio tecnológico de poder hacia Estados Unidos y Europa, cuando a líderes de ambos continentes les preocupan los riesgos de una concentración de la fabricación de chips en Taiwán dadas las tensiones con China.

Las acciones de Intel escalaron un 6,3% después de que la empresa reveló su nueva estrategia y su guía financiera para todo el 2021. Algunos inversores, como Third Point LLC, habían instado antes a Intel a considerar la posibilidad de escindir sus costosas operaciones de fabricación de chips.

Intel dijo que espera 72.000 millones de dólares en ingresos y ganancias ajustadas por acción de 4,55 dólares, en comparación con las estimaciones de los analistas de 72.900 millones de dólares y 4,77 dólares por acción, según datos de Refinitiv. La compañía afirmó que espera desembolsar entre 19.000 millones de dólares y 20.000 millones en gastos de capital.

Intel es una de las pocas empresas de semiconductores que quedan que diseña y fabrica sus propios chips. Los diseñadores de chips rivales como Qualcomm Inc y Apple Inc confían en los fabricantes por contrato.

En una entrevista con Reuters, Gelsinger dijo que Intel ha "resuelto completamente" sus problemas con su tecnología de fabricación más reciente y que "todos los sistemas funcionan" en los chips para 2023. Ahora planea una expansión masiva de fabricación.

El plan incluye 20.000 millones de dólares para dos nuevas fábricas en un campus existente en Chandler, Arizona, y luego en otros lugares de Estados Unidos y Europa, dijo Gelsinger.

Intel utilizará esas instalaciones para fabricar sus propios chips, pero también las abrirá a clientes externos en lo que se denomina un modelo comercial de "fundición" en la industria de los chips.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco, Editado en español por Javier López de Lérida)