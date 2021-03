Intel gastará millones en reactivar manufactura de chips

(Bloomberg) -- Intel Corp. dio a conocer una ambiciosa apuesta para recuperar su liderazgo como fabricante mediante el gasto de miles de millones de dólares en nuevas fábricas y la creación de un negocio de fundición que producirá chips para otras compañías. Tras el anuncio, la acción subió alrededor de 6%.

El plan, presentado el martes por el nuevo director ejecutivo, Pat Gelsinger, es una medida agresiva que pondría a Intel en competencia directa con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el fabricante de chips más avanzado del mundo.

Gelsinger gastará US$20.000 millones iniciales en dos nuevas plantas en Arizona para apoyar el intento de Intel de entrar en el negocio de la fundición. Intel planea construir más fábricas en Estados Unidos, Europa y otros lugares, y el director ejecutivo se comprometió a que la mayoría de los chips de la compañía se producirán internamente.

Durante décadas, Intel dominó la industria de US$400.000 millones al hacer los mejores diseños en sus propias fábricas. Esa estrategia se derrumbó recientemente debido a que la compañía incumplió los plazos para la nueva tecnología de producción, en tanto que la mayoría de los otros fabricantes de chips recurrieron a especialistas en fundición para realizar sus diseño

Las fábricas de Intel ahora siguen a TSMC y Samsung Electronics Co., que fabrican chips para competidores de Intel, como Advanced Micro Devices Inc., y grandes clientes de Intel, incluidos Amazon.com Inc. y Apple Inc.

El plan le dará a Intel “una capacidad única para tener productos líder, con la cadena de suministro y la estructura de costos líder en cada parte de nuestro negocio”, dijo Gelsinger, quien se reincorporó a la compañía a principios de este año. “Entraremos a la competencia, estaremos a la par y, con el tiempo, pasaremos a un liderazgo sostenido”.

El predecesor de Gelsinger consideró abandonar por completo la fabricación interna de Intel y algunos inversionistas querían que la empresa redujera los costos subcontratando la producción. El nuevo plan elimina esos enfoques y representa un costoso compromiso de varios años con la herencia de fabricación de Intel.

El martes, durante una presentación, Intel pronosticó un gasto de capital de hasta US$20.000 millones en 2021, frente a los US$14.000 millones del año pasado. La compañía también proyectó ingresos este año por debajo de las estimaciones de Wall Street.

Intel utilizará las fundiciones de chips TSMC para algunas de sus necesidades, incluidas algunas partes de sus productos más importantes, dijo Gelsinger. Si bien eso es un paso más allá de lo que hace actualmente, la empresa seguirá produciendo la mayoría de sus productos de forma interna.

El mayor fabricante de chips del mundo está creando una nueva unidad, denominada Intel Foundry Services, que tiene como objetivo “convertirse en un importante proveedor de capacidad de fundición con sede en Estados Unidos y Europa para satisfacer la increíble demanda mundial de fabricación de semiconductores”.

Para respaldar este esfuerzo, Intel comenzará una expansión “significativa” de su capacidad de fabricación, comenzando con dos nuevas plantas adyacentes a su sitio en Chandler, Arizona. TSMC también está considerando construir una planta en el área. Intel anunciará nuevas expansiones de capacidad en EE.UU., Europa y otras ubicaciones globales a finales de este año. La empresa con sede en Santa Clara, California, cuenta actualmente con fábricas en Irlanda, Israel y China.

Nota Original:Intel Spending Billions to Revive Manufacturing, Chase TSMC (1)

