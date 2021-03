Iker Casillas recibe el apoyo de sus amigos para superar el momento más duro de su vida

22/03/2021 Iker Casillas se reencontró con unos amigos en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Afrontando esta nueva etapa en su vida como hombre soltero tras su reciente y sorprendente separación matrimonial de Sara Carbonero, Iker Casillas ha encontrado en sus amigos más cercanos un apoyo fundamental para superar los que quizás son los momentos más complicados de su vida.



Muy relajado aunque sin poder ocultar una seriedad que refleja que no lo está pasando bien en estos momentos, Iker se reunió con algunos amigos en un restaurante de Madrid donde recibió continuas muestras de cariño como muestra de que ellos le ayudarán a superar este bache que está atravesando desde que se hizo pública su ruptura sentimental con Sara después de 11 años de amor.



Aunque ambos mantienen una relación cordial por el bien de los dos hijos que tienen en común, Martín y Lucas, lo cierto es que tanto el ex portero del Real Madrid como la periodista siguen con sus vidas por caminos separados y mientras Sara disfrutaba de unos días de trabajo y placer en Almería junto a Isabel Jiménez - del que han dado buena cuenta en sus redes sociales - Iker se quedaba en la capital al cuidado de sus pequeños, en los que está completamente volcado.



Siempre muy discreto con su vida privada, por el momento el exportero no ha querido pronunciarse sobre la aparición de algunas mujeres que supuestamente han formado parte de su vida privada y que no le dejen en buen lugar.



Para la ocasión, y demostrando una vez más su elegancia casual en su día a día, Iker eligió pantalón vaquero oscuro, jersey gris y camisa blanca que combinó con americana también en gris.