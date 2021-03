Fútbol/Sub-21.- Luis de la Fuente: "Los que han venido están ante un paso importantísimo en su carrera"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, aseguró que espera un comienzo de Eurocopa "muy exigente" con el partido de este miércoles ante Eslovenia, y recordó que, pese a la ausencia de algunos jugadores importantes que han dado el salto a la Absoluta, los convocados para la defensa del título continental están ante "un paso importantísimo en su carrera".



"Esperamos a un rival muy duro, va a ser un comienzo de torneo muy exigente. Creemos que Eslovenia es un equipo que destaca fundamentalmente por su grupo, ha trabajado muy bien en la fase de preparación donde ha tenido partidos para ir conformando un buen grupo de trabajo y su equipo. Son fuertes físicamente y además estarán con motivación y con las ganas de empezar como anfitrionas le van a hacer más peligroso", señaló De la Fuente este martes en la rueda de prensa previa.



El técnico dejó claro que deben "entrar muy bien" al duelo y "empezar mentalizados". "El rival también estará en la misma disposición y no nos va a regalar nada. No podemos cometer errores que es lo que te puede dejar fuera en este tipo de un torneo tan corto", advirtió.



Además, recordó que acuden a esta fase con "falta de preparación". "Llevamos cuatro meses sin estar juntos y tuvimos un pequeño entrenamiento el lunes, pero sabemos lo que había e incluso así somos unos afortunados con estos tiempos de poder disputar un torneo de estas características. No vamos a poner ninguna pega y eso se lo hemos transmitido a jugadores, que tengan el orgullo de poder disfrutar de esto", subrayó.



De todos modos, el riojano cree que llegan "en buen momento" pese a "la complejidad" de elaborar una lista equilibrada con jugadores con muchos minutos con algunos que han tenido menos pero que les pueden dar "versatilidad". "La mayoría están en un buen momento, pero algunos están con mucha fatiga encima y con situaciones de mucho estrés que de ser otro momento sería más relajado. Nuestra fortaleza es pensar que somos unos privilegiados de poder estar aquí", remarcó.



"La ilusión mueve montañas y eso hace que superes cualquier tipo de adversidad, es el aspecto en el que estamos tratando de trabajar fundamentalmente para que el futbolista valore donde esté y supere cualquier tipo de contratiempo", insistió De la Fuente.



En este sentido, considera que los convocados están ante "un paso importantísimo en su carrera". "Esto es lo que todo futbolista desea y es un grado más en su formación, progresión y en su madurez, los que están ahora tienen que ver la posibilidad que se les presenta si siguen creciendo y progresando, y trabajando como están trabajando en sus clubes. Es una gran motivación para ellos", apuntó el seleccionador.



LA IMPORTANCIA DE "SER ALGO MÁS QUE COMPAÑEROS"



Por ello, se centra en crear una especia de 'familia'. "Para edificar un gran equipo hay que ser algo más que compañeros. Llevamos dos años trabajando juntos y fomentar esta idea nos da fortaleza, soy un ferviente convencido de que el sentimiento de grupo es casi tan importante como otros aspectos técnicos y tácticos, que también los tenemos con futbolistas de gran talento. Todo eso nos hace pensar que conformamos un gran equipo", confesó el de Haro.



"Ahora mismo todos los jugadores están bien, algunos con alguna molestia y no vamos a asumir ningún riesgo, vamos a sacar el equipo más competitivo que podamos porque queremos empezar con mucha fuerza y mucha energía", puntualizó de cara al once, aclarando que "la frescura va a ser necesaria en un torneo tan corto".



Preguntado por Riqui Puig, reconoció que tenga "más o menos minutos siempre aporta frescura y puede cambiar el ritmo del partido". "Nos da muchas cosas y es uno de los motivos por el que le incluimos. En un club como el Barcelona es difícil hacerse hueco, pero ha sido persistente y cada vez tendrá más minutos", expresó.