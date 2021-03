Fútbol/Sub-21.- Cucurella: "El Europeo Sub-21 es un buen escaparate para que los equipos grandes se fijen en ti"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Sub-21 Marc Cucurella se mostró "muy ilusionado" por afrontar el Europeo de la categoría, que arranca este miércoles en Maribor ante una de las anfitrionas, y recordó que la cita es "un buen escaparate para que los equipos grandes se fijen en ti".



"¿Un trampolín? Sí, lo sabemos. Un Campeonato de Europa Sub-21 es seguido prácticamente en todo el mundo y muchos equipos están viendo los partidos. Lo importante es que hagamos un buen trabajo en equipo para que nos vaya bien a todos. Al final todos soñamos algún día en jugar en un gran equipo", indicó el futbolista internacional.



"Estoy muy feliz en Getafe, estoy súper bien... el primer año disfrutamos más incluso jugando en Europa y este año nos está tocando sufrir lo difícil del fútbol peleando cada 'finde' por no descender, pero estoy a gusto allí. Pero, como cualquier jugador ambicioso, me gusta seguir creciendo y ¿por qué no intentar jugar algún día en esos grandes equipos?", cuestionó.



"Con el trabajo que vengo haciendo estos años, he hecho unos años muy buenos en Primera (...) creo que es una buena oportundiad, un buen escaparate para que equipos grandes se fijen en ti. Ojalá que las cosas nos van bien y que hagamos todos un buen campeonato y tener la oportunidad el año que viene o en el futuro de estar en un equipo grande", reiteró.



Respecto al cambio de chip que supone este torneo, Cucurella dijo que es una temporada "un poco extraña". "No hay descansos y lo difícil -quizá- sea desconectar. Luchamos por la permanencia, pero somos profesionales y tenemos que estar preparados para la competición. Este torneo es una oportunidad única y eso (la situación del Getafe) no será ninguna excusa para el partido de este miércoles", indicó.



"Al revés, tenemos muchas ganas y venimos haciendo una fase de clasificación muy buena, que se ha hecho larga, pero por finb estamos ante el primer partido del Europeo. Lo afrontamos con mucha ilusión, tenemos un reto muy grande porque las anteriores generaciones conseguieron la victoria. Tenemos que hacer un gran papel porque nos dejaron el listo muy alto", agregó.



Preguntado por otras cuestiones, Cucurella comentó que la "motivación" es importantísima y que buscarán "disfrutarlo y pasarlo bien" en este Europeo Sub-21 cuya fase final se jugará en junio. "Esto también es un buen momento para desconectar y regresar a la Liga con energía extra y motivación porque cuando acabe la Liga tendremos que jugar esa fase final", recordó.