23/03/2021 Fútbol/Selección.- Gerard Moreno sigue en la concentración y podría jugar según su evolución. El jugador del Villarreal CF y de la selección español Gerard Moreno no tiene lesión alguna en los isquiotibiales, tan solo una contractura, por lo que seguirá en la concentración y, según evolución, podría jugar a lo largo de este periodo internacional. DEPORTES RFEF



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador del Villarreal CF y de la selección español Gerard Moreno no tiene lesión alguna en los isquiotibiales, tan solo una contractura, por lo que seguirá en la concentración y, según evolución, podría jugar a lo largo de este periodo internacional.



"En la mañana de hoy se le ha practicado una nueva resonancia de la zona muscular afectada sin evidencia de lesión estructural en las fibras musculares. Por ello el diagnóstico es de contractura / leve elongación", anunció la RFEF.



Moreno, que acudió a la llamada de Luis Enrique Martínez con una molestia a nivel de isquiotibiales, que sufrió en el último partido con el Villarreal, el pasado domingo, seguirá tratamiento de fisioterapia.



Pese a no participar en el entrenamiento del lunes ni en el de este martes, el delantero se mantiene en la concentración con tratamiento y se valorará su actividad según la evolución de las molestias.



Así, en caso de no poder disputar este jueves el primer partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022, ante Grecia en Granada, podría estar disponible para los duelos contra Georgia, el domingo, o contra Kosovo, del próximo miércoles.