Fútbol.- (Previa) El Barça Femení encara una dura doble cita de cuartos ante el City en la 'Champions'

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El Barça Femení 'recibe' este miércoles en el U-Power Stadium de Monza (Italia) al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la 'Champions' femenina, competición a la que aspira con ambición pero en la que tiene un arduo camino hasta la posible final.



A las 12.30 horas, las blaugranas tendrán un primer pulso con un City muy reforzado, que es también uno de los equipos favoritos para estar cuanto menos en la final de esta 'UEFA Women's Champions League' del 16 de mayo en el Gamla Ullevi de Gotemburgo (Suecia).



Las culés están ante un duelo potente, igualado, que promete dos grandes partidos de cuartos de final. Enfrente, un Manchester City Women con campeonas del mundo en sus filas y, además, en caso de pasar, les espera un posible cruce en 'semis' ante el poderoso y vigente campeón Olympique de Lyon.



Tras superar con holgura al Fortuna (9-0 en el global) en los octavos de final, el Barça de Lluís Cortés se las ve con un Manchester City Women que le metió un 8-0 a la Fiorentina. Duelo de altos vuelos y muy igualado.



Además, el 'hándicap' de jugar como local en el Brianteo de Monza, ante un City que sí jugará la vuelta en su casa, en su MCFC Academy Stadium. Algo que ya le pasó al Atlético de Madrid contra el Chelsea, y las 'colchoneras' lo pagaron caro.



Para hacer grupo, Cortés se lleva a Italia a todas las jugadoras, incluida la delantera Jennifer Hermoso pese a no contar con el alta médica, y también a una Crnogorcevic que será duda hasta el último momento.



"El City es uno de los equipos que juega más parecido a nosotros, con la posesión y dominando el peso del partido. Será clave tener la posesión y dominar el juego, pero también saber defender cuando no la tengamos, que será más que de costumbre", comentó Lluís Cortés en la previa del choque.



También habló la capitana Vicky Losada. "Este año hemos ido resolviendo los partidos muy bien, pero no es fácil ganar. Tenemos ganas de un partido grande y un rival como el City. Hemos estado trabajando para eso, para jugar estos partidos", se sinceró.