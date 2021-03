Fútbol.- Odegaard: "Si soy sincero, no pienso en el Real Madrid ahora mismo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El jugador del Arsenal, Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid hasta el final de la presente temporada, dijo que siendo "sincero" no piensa en absoluto en el club blanco y todas sus esfuerzos están centrados en la selección de su país y en el club 'gunner'.



Odegaard afirmío que desconoce cómo será su futuro. "Si soy completamente sincero, no pensé en esto ahora mismo", indicó el jugador noruego en declaraciones al medio digital 'VG' recogidas por Europa Press.



"Tengo un acuerdo hasta el verano (con el Arsenal) y estoy centrado en eso. Quiero estabilidad y desarrollo. Esas son las palabras clave", añadió el centrocampista internacional noruego, que ya salió cedido a la Real Sociedad la pasada temporada realizando una gran temporada.



Preguntado por su estancia en Londres, Odegaard desveló cómo están siendo su experiencia con los artilleros. "Creo que ha sido bueno desde el principio. Me adapté muy bien a su forma de jugar. Al principio sentí cierta falta de confianza, pero siento que cada día que pasa me fortalezco", sentenció el jugador de 22 años.