Froilán disfruta de la noche madrileña en muy buena compañía

Exprimiendo al máximo su tiempo libre e intentando pasar desapercibido con un look 'casual', Froilán ha reaparecido en la noche madrileña en muy buena compañía después de varias semanas manteniendo un perfil bajo y evitando dejarse ver por los populares restaurantes de la capital que suele frecuentar.



A pesar de las muchas críticas que han recibido tanto él como su hermana Victoria Federica por su actitud relajada con respecto a las medias de prevención contra la Covid-19, el joven disfrutó de la noche junto a un amigo y dos amigas con las que compartió confidencias a las puertas del local mientras fumaba con la mascarilla bajada y a pocos metros de distancia de sus acompañantes.



En un momento complicado para la monarquía tras la vacunación contra el coronavirus de las Infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes, Froilán sigue con su vida al margen del foco mediático y de los problemas que rodean a su familia.



A la espera de conocer si finalmente su expareja y amiga, Mar Torres, será o no una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes', el joven está muy tranquilo en su día a día disfrutando de su grupo de amistades más cercano y de su soltería.



Apostando por la comodidad y con look 'homeless', Froilán eligió para la ocasión pantalón beige de tiro bajo, una amplia sudadera gris con capucha y una de sus inseparables gorras, bajo la que asomaba un pelo bastante más largo de lo que el hijo de la Infanta Elena suele lucir.