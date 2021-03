Expertos advierten sobre problemas de privacidad con los vehículos de Tesla

Consumer Reports (CR), la principal organización independiente de Estados Unidos dedicada a las pruebas de productos, advirtió que las cámaras que equipan los vehículos de Tesla despiertan "preocupaciones sobre la privacidad" días después de que se supiese que China limitó el uso de los autos del fabricante en ciertas áreas del país. EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

Washington, 23 mar (EFE).- Consumer Reports (CR), la principal organización independiente de Estados Unidos dedicada a las pruebas de productos, advirtió que las cámaras que equipan los vehículos de Tesla despiertan "preocupaciones sobre la privacidad" días después de que se supiese que China limitó el uso de los autos del fabricante en ciertas áreas del país.

La advertencia de CR se produce una semana después de que Tesla confirmara que estudia algunas grabaciones realizadas con las cámaras situadas en la cabina de sus vehículos. En el caso de los Model 3 y Model Y, la cámara está situada en el espejo retrovisor, como parte de su trabajo de investigación en conducción autónoma.

CR señaló que la práctica de Tesla "despierta preocupaciones sobre la privacidad" pero también "socava potencialmente los beneficios en seguridad de la vigilancia del conductor".

El director del centro de pruebas de CR, Jake Fisher, afirmó en un artículo publicado en la web de la organización que "si Tesla tiene la capacidad de determinar si el conductor no está prestando atención, necesita avisar al conductor en ese momento, como ya hacen otros fabricantes".

John Davidson, del Centro de la Privacidad de la Información Electrónica (EPIC por sus siglas en inglés), un experto consultado por CR, señaló que "siempre existe la posibilidad de que las compañías de seguros, Policía, reguladores y otros sean capaces de obtener esa información".

Davidson también advirtió que Tesla puede utilizar los vídeos recogidos para fines distintos a los de seguridad.

Y Kelly Funkhouser, gerente del programa de pruebas de interfaz del automóvil de CR, declaró que parece que Tesla ya ha utilizado las grabaciones para su propio beneficio.

"Ya hemos visto a Tesla acusar al conductor de no prestar la suficiente atención después de la aparición de noticias de accidentes sucedidos cuando el Autopilot estaba en uso. Ahora Tesla puede usar las grabaciones para probar que el conductor estaba distraído en vez de responder a las razones por las que el conductor no prestaba atención".

Según Tesla, si el conductor activa la cámara de la cabina, el sistema puede grabar los instantes antes de un accidente o de la activación del sistema de frenado automático de emergencia. La compañía explica que estas grabaciones ayudan a "desarrollar futuras funciones de seguridad y mejoras del software".

Pero CR destacó que los sistemas de vigilancia del conductor de fabricantes como BMW, Ford, General Motors y Subaru no graban imágenes, ni las transmiten, sino que utilizan infrarrojos para detectar el movimiento de los ojos de los conductores o la posición de su cabeza y advertir al conductor si considera que está distraído.

La semana pasada se supo que las autoridades chinas han restringido el uso de los vehículos de Tesla en algunas áreas del país y a algunos de sus funcionarios y personal militar por razones de seguridad, principalmente por la capacidad de los automóviles para grabar video de su entorno.

Las autoridades chinas temen que los sensores de los que están dotados los vehículos Tesla, incluidas las cámaras, puedan enviar información a Estados Unidos.