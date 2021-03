El Racing de Pizzi vence a Argentinos y se acerca a la zona de clasificación

El entrenador argentino nacionalizo español Juan Antonio Pizzi. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 22 mar (EFE).- El Racing Club que dirige Juan Antonio Pizzi venció este lunes por 1-0 al Argentinos Juniors de Gabriel Milito en el cierre de la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y quedó quinto en la Zona A con once puntos, a cinco del líder Colón.

A falta de siete jornadas, Colón de Santa Fe lidera con 16 puntos y le siguen cuatro equipos con once unidades: Estudiantes de La Plata (+6 de diferencia de gol), Central Córdoba y Banfield (+3) y Racing Club (+2), que quedó a un gol de la zona de clasificación para la próxima instancia.

El tanto de la Academia lo hizo Leonel Miranda a los 72 minutos.

La mala noticia para Racing Club fue una lesión muscular que sufrió el lateral Ezequiel Schelotto a los 18 minutos.

Racing venía de hilvanar dos victorias consecutivas por este torneo (1-0 ante Rosario Central y 0-2 ante Platense), tras haber perdido el primer partido y empatado los dos posteriores.

El miércoles de la semana pasada, los dirigidos Pizzi perdían por 0-1 ante Sportivo Belgrano (de la Tercera División) hasta el minuto 84 pero se impusieron por 3-1 con una ráfaga de goles en los últimos minutos de los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

Con este triunfo, Pizzi suma cuatro victorias consecutivas contando todos los torneos.

El Argentinos Juniors que dirige Milito quedó décimo con seis unidades, a cinco de la zona de clasificación.

En el otro encuentro disputado este lunes, el colista de la Zona A Arsenal consiguió su primer punto al empatar sin goles como local ante el recién ascendido Platense.

Arsenal sigue último en la clasificación y Platense quedó décimo primero (de trece equipos) con cinco unidades.

Vélez Sarsfield lidera la Zona B con 15 puntos de 18 posibles, seguido por Independiente con doce y Defensa y Justicia, Unión y Lanús con diez.

Boca Juniors y Gimnasia tienen nueve.

River Plate se floreó y goleó a domicilio por 1-6 a Godoy Cruz en Mendoza con cuatro goles del delantero colombiano Rafael Santos Borré, mientras que Boca Juniors cedió su invicto como local tras caer por 1-2 ante Talleres de Córdoba en la 'Bombonera'.

Si bien ambos están fuera de los cuatro que clasifican, luego del empate en el superclásico del domingo pasado, el 'Millonario' sacó a relucir su mejor juego con alta eficacia, mientras que el 'Xeneize' volvió a ser un equipo inexpresivo y encima perdió ante los cordobeses.

En otros resultados, San Lorenzo volvió a caer como local, esta vez por 1-2 ante el Aldosivi que dirige Fernando Gago; Independiente perdió ante el líder Vélez Sarsfield por 1-0; y Banfield se impuso por 2-0 ante Lanús en una nueva edición del 'Clásico del Sur del conurbano bonaerense'.

El viernes, en Rosario, el Newell's Old Boys del debutante Germán 'Mono' Burgos igualó con marcador en blanco frente a Unión.