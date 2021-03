El Parlamento escocés concluye que Sturgeon mintió sobre el caso Salmond

Imagen de archivo del ex ministro principal de Escocia, Alex Salmond, y su sucesora, Nicola Sturgeon,EFE/EPA/ROBERT PERRY/Archivo

Londres, 23 mar (EFE).- El comité del Parlamento escocés que investigó cómo se gestionaron las denuncias de acoso sexual al ex ministro principal de la región Alex Salmond concluyó este martes que su sucesora, Nicola Sturgeon, "mintió" durante las pesquisas.

El comité, formado por cuatro miembros del gobernante Partido Nacionalista Escocés (SNP) y cinco de formaciones de la oposición, ya adelantó la semana pasada el contenido de su informe, a lo que Sturgeon contestó que se trataba de un resultado "partidista".

Al publicar hoy oficialmente el documento, la comisión señala que Sturgeon "mintió" al Parlamento cuando declaró sobre una reunión que mantuvo con Salmond el 2 de abril de 2018 en su domicilio privado de Glasgow.

El comité considera que, en esa cita, la ministra principal dio a entender a su predecesor "que intervendría si fuera necesario" en la investigación gubernamental sobre las denuncias de acoso en su contra por parte de dos empleadas. Ella lo niega.

La comisión parlamentaria también afirma que "resulta difícil de creer" que Sturgeon no tuviera conocimiento del presunto comportamiento inapropiado de Salmond antes de noviembre de 2017 y señala que, "si lo sabía, debería haber tomado medidas" y "si lo sabía, entonces ha engañado al comité".

Los diputados del SNP miembros de esta comisión han rechazado estas conclusiones.

Frente a las conclusiones del comité, una investigación independiente realizada por el ex fiscal general de Irlanda James Hamilton dictaminó el lunes que la ministra principal y líder del SNP no infringió el Código Ministerial en su gestión de las denuncias contra Salmond.

El antiguo fiscal tenía como mandato investigar si Sturgeon habría intentado influir en la investigación sobre esas denuncias y si mintió de forma deliberada al ocultar una reunión el 29 de marzo de 2018 con el ex líder independentista, previa a la mencionada del 2 de abril.

Esta exoneración supone que Sturgeon no se verá forzada a presentar su dimisión como jefa del Gobierno escocés por violar el código ético que rige a los miembros del Ejecutivo, aunque afronta hoy en principio una moción de censura impulsada por la oposición conservadora.

Se prevé que la jefa del Gobierno escocés, que tiene minoría simple en el Parlamento autónomo, sobreviva a esta moción con el apoyo de sus aliados en el Partido Verde.

Salmond fue absuelto de 13 delitos sexuales en 2020, mientras que el Gobierno escocés fue condenado a indemnizarle con 555.000 euros por haberse saltado el procedimiento legal en la investigación interna de dos de esas denuncias.