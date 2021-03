El padre de Djokovic: Novak es uno de los mejores deportistas de la historia

EFE/EPA/DEAN LEWINS/Archivo

Belgrado, 23 mar (EFE).- Srdjan Djokovic, padre del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, asegura que su hijo "es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, no sólo del tenis".

"Él ya es el mejor tenista del mundo, y es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos", indicó Djokovic padre en una entrevista con el portal croata Jutarnji.

Aseguró que algunos periodistas no comparan a su hijo, apodado Nole, con los grandes tenistas, como Roger Federer o Rafael Nadal, "sino con Tiger Woods y Michael Jordan".

"Porque él es de esa categoría, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, no sólo del tenis de todos los tiempos", aseveró Srdjan Djokovic.

En el tenis, Nole es ya el mejor de todos los tiempos, destacó el padre, al recordar su récord actual con 313 semanas al frente del ránking de la ATP.

Eso sí, el serbio tiene "solo" 18 títulos de Grand Slam -dos menos que Federer y Nadal- aunque el padre está convencido de que "este año" alcanzará a sus dos grandes rivales.

Además, "sólo le falta el oro olímpico", agregó Srdjan Djokovic.

"Él puede perder, pero no porque el rival lo haya superado sino porque él ha permitido el triunfo del contrincante", afirmó el padre, que vaticina que la carrera de su hijo seguirá entre uno y tres años más.

En su relación hacia los rivales, Nole "ha mostrado que ante todo es buena persona, un buen chico", prosiguió el padre

"¿Quién, aparte de Novak, abraza al rival cuando pierde y le dice 'felicidades, maestro, fuiste mejor que yo'? Otros no lo hacen o si hacen es pocas veces, y él siempre", declaró.

"Y sin embargo ni una sola vez ha recibido el premio de la ATP por 'fair play'. ¿Cuántas veces lo ha recibido Federer? Quince como mínimo. ¡Eso es horrible!", lamentó el padre.