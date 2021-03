El Hang Seng cae ante la última riña diplomática entre China y Occidente

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Shanghái (China), 23 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,34 % ante la incertidumbre generada por la última riña diplomática entre China y Occidente, un cruce de sanciones a cuenta de los supuestos abusos contra los derechos humanos en la región de Xinjiang.

Así pues, el selectivo cedió 387,96 puntos hasta los 28.497,38, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,73 %.

Todos los subíndices cerraron en rojo: Inmobiliaria (-0,19 %), Finanzas (-0,86 %), Servicios (-1,01 %) y Comercio e Industria (-1,98 %).

Al final de la jornada tan solo seis empresas del referencial habían conseguido revalorizarse, la mayoría en el sector inmobiliario, donde pesaron más que las caídas de firmas como New World Development, del 1,88 %, que el avance de Sun Hung Kai, del 0,69 %.

En la zona financiera solo la inmovilidad de la filial local del estatal Bank of China, BOC Hong Kong, evitó un pleno al rojo en el que Bank of Communications (-1,91 %) se llevó la peor parte, seguido de HSBC (-1,41 %).

Mala sesión para las firmas digitales del parqué, especialmente para Meituan, que cayó un 5,24 %, seguida de Tencent, que bajó un 0,79 %, o Alibaba, que perdió un 0,52 %.

Tampoco fue una buena jornada para el fabricante de automóviles Geely, cuyos inversores reaccionaron con pesimismo (-6,63 %) después de que la empresa anunciase que su beneficio bajó un 32 % en 2020 tras haber caído otro 35 % el año anterior.

Una de las tecnológicas más destacadas, Xiaomi, cedió un 4,11 % después de que su fundador anunciase "grandes noticias" que finalmente no fueron más que el lanzamiento de un nuevo producto en un momento en el que se rumorea, aunque la compañía lo ha desmentido, que está interesada en entrar en el sector de los vehículos eléctricos.

Entre las firmas estatales chinas, pérdidas para petroleras como Petrochina (2,43 %) y operadoras telefónicas como China Mobile (0,86 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 166.580 millones de dólares de Hong Kong (21.447 millones de dólares, 18.039 millones de euros).