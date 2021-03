El brasileño Kenedy no sufre ninguna lesión y entrena con normalidad

El jugador del Valencia CF, Paulista , junto a Kenedy, del Granada CF. EFE/Kai Försterling/Archivo

Granada, 23 mar (EFE).- El brasileño Robert Kenedy, uno de los jugadores más determinantes del Granada en las últimas semanas, no sufre ninguna lesión y pudo entrenar este martes con normalidad al mismo ritmo que sus compañeros pese a tener que abandonar con molestias físicas el pasado partido ante el Valencia.

El conjunto dirigido por Diego Martínez completó esta mañana en su ciudad deportiva la segunda de las cuatro sesiones de trabajo programadas por el cuerpo técnico para esta semana.

La buena noticia del entrenamiento fue la presencia trabajando al mismo ritmo que sus compañeros de Kenedy, según reflejan las imágenes remitidas por el club a los medios.

El extremo brasileño, que acumula una gran carga de minutos en las últimas semanas, no pudo concluir el pasado partido ante el Valencia aquejado de molestias musculares tras sufrir un resbalón fortuito en la primera parte, por lo que su estado físico era una incógnita.

No participaron en el entrenamiento de este martes hasta once jugadores de la primera plantilla por diferentes motivos.

Se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales los portugueses Rui Silva y Domingos Duarte, el argentino Nehuén Pérez y el camerunés Yan Eteki.

Además, siguen lesionados Alberto Soro, Luis Milla, Carlos Neva, el francés Dimitri Foulquier, el venezolano Darwin Machís y los colombianos Luis Suárez y Neyder Lozano. EFE

