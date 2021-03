EEUU.- El Gobierno de EEUU muestra imágenes de los centros de menores migrantes no acompañados ante las críticas

23/03/2021 Imágenes de los centros de menores migrantes no acompañados compartidas por el Gobierno de Biden POLITICA GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Joe Biden ha compartido vídeos y fotografías de las instalaciones que albergan a niños migrantes no acompañados en medio de las críticas de la falta de transparencia en la custodia de menores y el aumento de la presión por las llegadas en la frontera con México.



El servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha mostrado en su portal web dos vídeos y 44 imágenes de las instalaciones en las ciudades de Donna y El Paso, del estado de Texas. En un vídeo, se puede ver a los menores recibiendo atención médica y alimentos y durmiendo en el suelo con mantas de aluminio.



Respecto a esta acción del Gobierno estadounidense, un trabajador del servicio de Aduanas y Protección de Fronteras ha declarado que se ha tomado debido a la insistencia de "externos", incluido los medios de comunicación, de visitar estas instalaciones y, de esta forma, tratar de "equilibrar la necesidad de transparencia pública y responsabilidad", ha recogido 'The Hill'.



Hasta ahora, la Administración Biden no ha permitido la cobertura informativa de estas instalaciones fronterizas debido a la pandemia de coronavirus, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha manifestado que están "trabajando en la forma de que la prensa pueda acceder". También el presidente de Estados Unido, ha dicho que visitará la frontera de México "en algún momento".



Estados Unidos ha registrado un importante aumento de las llegadas durante el mes de febrero, entre ellas 18.945 miembros de familias, un aumento del 168 por ciento respecto del mes anterior, según datos del Pew Research Center. Ese mismo mes, más de 9.600 menores sin acompañar cruzaron la frontera, tres veces más que el año pasado.



El servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos mantiene retenidos a más de 5.000 migrantes menores no acompañados, lo que supone un incremento de más de medio millar en los últimos días, según documentación a la que ha tenido acceso la cadena CNN. A estos habría que sumar los casi 10.500 que se encuentran en alojamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.