Familiares desesperados ante desborde de hospitales por covid-19 en Paraguay =(Video)= Asunción, 23 Mar 2021 (AFP) - Con los hospitales desbordados por el vertiginoso aumento de contagios de covid-19 en Paraguay, los familiares de los infectados se esfuerzan por conseguir los medicamentos, obligados a afrontar altos costos."Acá los insumos nada, medicamentos no hay. Hay personas que venden su casa, rematan su casa para conseguir medicamentos para sus familiares", aseguró Edi Gómez, a las puertas del hospital Ingavi, en la periferia de Asunción, donde acampan decenas de personas para estar más cerca de los enfermos."Estamos pasando súper mal. Fallecieron dos personas por falta de oxígeno. Mi familiar fue intubado. A falta de oxígeno tuvieron que trasladar a los pacientes a urgencias y a quirófano, donde sí tenían oxígeno", relató angustiada a la AFP Elisa Gómez, un ama de casa cuyo esposo fue internado en el Hospital de Clínicas, cercano al Ingavi."Los del gobierno podían haber previsto, pero nunca hicieron nada. Este gobierno no provee lo que corresponde a los hospitales", criticó la mujer que dice haber gastado 5 millones de guaraníes (unos 750 dólares) en una semana.El director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, dijo que la cantidad de nuevos infectados no se reduce. Por el contrario, los contagios crecen entre 2.000 y 2.500 casos por día, según cifras oficiales. - "No hay camas" - Con una silla y una mochila se instaló también a las afueras del Hospital de Clínicas Nancy Jara, para estar próxima de dos hermanos internados por covid-19."Uno tiene 39 años, el otro 52. Se contagiaron porque trabajan juntos. Es muy triste verlos del modo que están. Sabemos que todo está improvisado. Sabemos que no podemos pedir mucho. Y agradecemos que nuestros pacientes estén ahí siendo atendidos, por lo menos. Pero están ahí desde hace tres días sentados en un sillón", se lamentó Jara."No hay camas y es triste. Uno de ellos tiene problema de la columna y tiene que estar sentado. La gente está donando sillones, sillas, almohadas, colchones (...). Pero necesitamos que el gobierno se ponga las pilas y haga algo más que eso", añadió.En Paraguay, el número de camas de terapia intensiva en el sector público y en hospitales integrados es de 655, y ya alcanzó la ocupación total. Fuera de las salas de terapia se adecuaron otras 92 plazas, pero también éstas fueron ocupadas, según un reporte del ministerio de Salud.En el sector privado hay un centenar de camas de terapia, ocupadas al 90%.Con 7 millones de habitantes, en Paraguay se registran casi 200.000 contagios de covid-19, con 3.769 personas fallecidas hasta este martes.La cantidad de muertos es de alrededor de 40 por día, tres veces más que hace un mes.str-hro/nn/mls