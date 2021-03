China busca reforzar lazos con Corea del Norte y Rusia

(Bloomberg) -- China busca reforzar los lazos con Corea del Norte y Rusia tras el conflictivo encuentro con funcionarios estadounidenses en Alaska la semana pasada.

“Estamos dispuestos a trabajar de la mano con los camaradas norcoreanos para mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Corea del Norte”, según la agencia oficial de noticias Xinhua, que citó mensajes verbales entregados en nombre del presidente chino, Xi Jinping.

Los mensajes se producen después de que altos diplomáticos estadounidenses visitaran Japón y Corea del Sur antes de la reunión con sus pares chinos, mientras Washington busca apuntalar sus alianzas en Asia. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que quiere trabajar con “países de ideas afines” para forjar un enfoque común hacia China.

Pekín también podría estar evaluando a sus propios aliados, después de la visita que realizó esta semana el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

En una entrevista con medios de comunicación que incluyeron al canal China Global Television Network, Lavrov pidió cooperación entre Rusia y China en respuesta a la hegemonía de algunos países occidentales liderados por Estados Unidos. El ministro también promovió la liquidación de acuerdos en monedas que puedan reemplazar al dólar estadounidense y ayudar a reducir los riesgos que crean las sanciones.

Xi reiteró que China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte y otras partes relacionadas para preservar la paz y la estabilidad en la península de Corea, según Xinhua. Los comentarios fueron entregados por Song Tao, diplomático chino de alto rango, y Ri Ryong Nam, el nuevo embajador norcoreano en China, durante una reunión el lunes.

