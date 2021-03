Cesare Prandelli deja la Fiorentina cuatro meses después de su llegada

Cesare Prandelli dimitió como entrenador de la Fiorentina alrededor de cuatro meses después de llegar al puesto, anunció el antiguo seleccionador italiano este martes.

"Vine aquí para dar el 100%, pero he tenido el sentimiento de que no es posible, por el bien de todos he decidido dejarlo", declaró Prandelli en una carta publicada en la página web del club de la Toscana.

"Soy consciente de que puede ser el final de mi carrera de entrenador, pero no tengo ningún lamento ni lo tendré", añadió Prandelli, de 63 años.

"El club, con mucha pena, acepta la solicitud del entrenador y comprende las razones, que van más allá del fútbol", añadió la Fiorentina.

Según la prensa italiana, Giuseppe Iachini, al que Prandelli sustituyó el 9 de noviembre, podría regresar al banquillo 'Viola'.

Prandelli ya dirigió a la Fiorentina entre 2005 y 2010, en un periodo de éxitos, con la semifinales de la Copa de la UEFA -actual Liga Europa- en 2008 y los octavos de la Champions en 2010.

Desde su regreso en noviembre, el club pasó de la 12ª plaza a la 14ª, tras la 28ª jornada, en la que la Fiorentina cayó en casa 3-2 contra el segundo de la Serie A, el Milan.

Como seleccionador nacional, Prandelli guió a Italia hasta la final de la Eurocopa 2012, perdida 4-0 ante España.

ea/td/pm/psr