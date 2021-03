Bruselas: "No importa quién consiga antes las metas de transición energética"

Brussels (Belgium), 01/01/2019.- European Commission Vice-President in charge for European Green Deal, Frans Timmermans presents the Commission's proposal of the European Climate Law at the second day of a plenary session at European Parliament in Brussels, Belgium, 06 October 2020. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Bruselas, 23 mar (EFE).- El vicepresidente de la UE, Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde Europeo, afirmó este lunes que "no importa quién llegue primero" a los objetivos de la transición energética, sino que todos los países vayan "en la misma dirección".

"Se trata de una competición en la que si somos superados por otro, no es malo", aseguró Timmermans, en referencia a Estados Unidos y China, en la Cumbre Europea de la Energía, celebrada este lunes en Bruselas.

El dirigente europeo se mostró además cauto en cuanto a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de reincoporar a su país a los Acuerdos de París e insistió en que tendrán que demostrar "que todos estamos realmente comprometidos" en la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Glasgow (Reino Unido).

"Por supuesto, la reincorporación de los estadounidenses es un gran cambio de juego", añadió y aseguró que aún durante la administración Trump se estaban haciendo progresos en el país que ahora permiten que EE. UU. no tenga que "comenzar desde cero".

No obstante, Timmermans reconoció que "tenemos ventaja" sobre los estadounidenses, algo que, según el vicepresidente, le reconoció personalmente Biden, y que estos "quieren aprender de las cosas que hemos hecho durante este tiempo".

"El hecho de que vayamos en la misma dirección, que nos comprometamos con el objetivo de cero emisiones netas a mediados de siglo y que implícitamente todos digamos que hay que deshacerse del carbón lo antes posible es, realmente, un cambio en las reglas del juego", sentenció el vicepresidente.