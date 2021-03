Brasil.- VÍDEO: El Gobierno prorroga las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica

23/03/2021 La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, interviene en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en La Moncloa, Madrid (España), a 23 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros es el primero que se ha celebrado tras el acuerdo del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas de reanudar la administración de la vacuna de AstraZeneca. ECONOMIA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Para controlar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus



El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes, la cuarta prórroga del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.



La medida entrará en vigor desde las 18.00 del día 30 de marzo (hora peninsular) hasta las 00.00 horas del día 13 de abril de 2021 (hora peninsular).



Desde Brasil y Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.



Estas restricciones no afectan al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.



Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.



El Gobierno explica en una nota de prensa que, aunque el riesgo de importación de casos desde ambos países se puede reducir gracias a las medidas de control sanitario aplicables a la llegada a España, ello no impide "continuar extremando las precauciones ante el potencial de propagación de las variantes brasileña y sudafricana del virus".



En todo caso, en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad podrá levantar, por razones justificadas, dichas limitaciones.



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que, además de la prorroga de las limitaciones de entrada desde Brasil y Sudáfrica, se levantan las restricciones de entrada a España por vía aérea y marítima para los pasajeros procedentes del Reino Unido.



El motivo por el que se mantienen las restricciones en los otros dos países, según la ministra, es por controlar las variantes que se están produciendo en estos países y "que todavía tienen poca prevalencia en España".



