Brasil.- (AMP) El Gobierno levanta las restricciones de vuelos con Reino Unido y las mantiene con Brasil y Sudáfrica

15/03/2021 Una mujer camina con varias maletas en un carro en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid (España), a 15 de marzo de 2021. El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de marzo la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles y los vuelos entre Brasil y la República de Sudáfrica y los aeródromos españoles. La orden, recogida este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue aprobada en el Consejo de Ministros de este martes y prorroga las órdenes de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, el Ejecutivo estableció medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio de las cepas de COVID-19. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha acordado este martes levantar las restricciones de vuelos procedentes de Reino Unido en vigor desde finales de diciembre para frenar la llegada de la variante británica del coronavirus, pero mantendrá las medidas en este mismo sentido impuestas a los vuelos desde Brasil y Sudáfrica.



Según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, solo se han prolongado las limitaciones de los vuelos con Sudáfrica y Brasil mientras que en el caso de Reino Unido se puede "normalizar" la situación conforme a las medidas en vigor en el espacio Schengen. Dichas medidas, ha recordado, pasan por tener una PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar.



Por lo que se refiere a Sudáfrica y Brasil, se ha acordado la cuarta prórroga de la medida adoptada el pasado 2 de febrero, por lo que la limitación estará en vigor por ahora hasta el próximo 13 de abril.



La decisión se ha tomado en base a la existencia en ambos países de nuevas variantes del coronavirus si bien, ha subrayado Montero, aunque tienen "poca prevalencia" en España y lo que está intentado el Gobierno es "evitar que cambien la epidemiología" en el país.



Por otra parte, Montero ha considerado que las imágenes de turistas en Madrid "son anecdóticas" pero ha reconocido que "no van bien" respecto a la imagen de "destino seguro" que se quiere ofrecer de España. "No responden a la realidad del comportamiento de los ciudadanos", ha subrayado, felicitando a la gran parte de la población por su "comportamiento cívico y ejemplar" en los últimos meses.



"España es un país seguro que está siguiendo a rajatabla las recomendaciones de la OMS y los expertos", ha sostenido, asegurando que "cuando se decida abrir al turismo internacional seremos uno de los destinos más seguros porque tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo".



"Ojalá no asistamos a esas imágenes que en nada benefician a nuestro país pero que sobre todo perjudican a la salud de los compatriotas y las personas que nos encontramos luchando contra esta enfermedad y siendo responsables", ha remachado, confiando en que "el descanso en Semana Santa pueda realizarse sin necesidad de desplazarse".