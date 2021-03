Bolivia inicia la conmemoración de los 142 años de la pérdida de su litoral

Una escolta de la Armada traslada la urna con los restos del héroe del Topáter, Eduardo Abaroa, en la plaza que lleva el nombre del prócer en el barrio residencial de Sopocachi de la ciudad de La Paz, en el inicio de los actos del Día del Mar, cuando Bolivia conmemora 142 años de la pérdida de su litoral. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 22 mar (EFE).- Bolivia inició este lunes los actos oficiales para conmemorar este 23 de marzo los 142 años de la pérdida de su litoral ante Chile con un homenaje a Eduardo Abaroa, el héroe de la defensa del territorio costero en la llamada guerra del Pacífico.

Una escolta de la Armada Boliviana y el Regimiento Colorados de Bolivia, que participó en la guerra del Pacífico y es actualmente la Guardia Presidencial, encabezó una caravana para trasladar los restos de Abaroa desde el templo de San Francisco, en el centro histórico de La Paz, hasta la plaza que lleva el nombre del prócer en el barrio residencial de Sopocachi.

En el evento participaron el presidente del país, Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, varios ministros, parlamentarios oficialistas y las cúpulas militar y policial, quienes siguieron los restos del héroe boliviano en una caravana de vehículos, a diferencia de los desfiles callejeros que habitualmente realizan las autoridades para el traslado.

Abaroa es un "icono singular y emblemático" para la historia boliviana que debe conducir a los habitantes de este país a "pregonar" la "inclaudicable lucha por retornar a las costas del Pacífico con soberanía", sostuvo en un discurso el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

"El legado de Abaroa nos impulsa a no rendirnos jamás en nuestra lucha histórica de obtener una salida soberana al mar. Solo así haremos honor a su memoria y se cerrarán las heridas provocadas por la injusta guerra del Pacífico", agregó la autoridad.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Bolivia conmemora el Día del Mar el 23 de marzo porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican de invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año.

En esa primera resistencia estuvo Abaroa, quien, según historiadores de Bolivia, cuando fue intimado a rendirse contestó "¿Rendirme yo? Cobardes, ¡que se rinda su abuela, carajo!".

Bolivia perdió en esa guerra unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

El Gobierno del expresidente Evo Morales llevó en 2013 la centenaria reclamación marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico perdido en 1879.

En octubre de 2018, el tribunal de Naciones Unidas determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia sobre una salida soberana al océano Pacífico.

Sin embargo, las entonces autoridades bolivianas aseguraron que la corte también señaló en su sentencia que aunque Chile no tenga esa obligación, eso no supone un impedimento para que ambos países dialoguen.

El año pasado, la pandemia de la covid-19 obligó a suspender los habituales desfiles conmemorativos del Día del Mar y solamente hubo un mensaje televisado de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez, quien sostuvo que la reclamación marítima boliviana ante Chile "no ha retrocedido ni un milímetro".

Se prevé que Arce ofrezca un discurso en el acto central este martes en La Paz, en el que será su primer pronunciamiento oficial sobre la demanda marítima boliviana.