Blinken destaca el "firme" compromiso de Estados Unidos con la OTAN

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este martes en Bruselas.EFE/EPA/Virginia Mayo

Bruselas, 23 mar (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó este martes el "firme" compromiso de su país con la OTAN y resaltó la intención de Washington de "revitalizar" la Alianza para asegurar que siga siendo capaz de responder a las "amenazas" actuales.

"He venido aquí para expresar el firme compromiso de Estados Unidos con la Alianza, que ha sido la piedra angular de la paz, la prosperidad, la estabilidad para la comunidad transatlántica durante más de setenta años", declaró el político a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy y mañana en la sede de la organización, en Bruselas, la primera presencial en más de un año.

Blinken insistió en que se ha desplazado a la capital belga porque Estados Unidos quiere "reconstruir" sus asociaciones, "primero y ante todo, con nuestros aliados de la OTAN".

"Queremos revitalizar la Alianza para asegurar que es fuerte y efectiva contra las amenazas de hoy, como lo ha sido en el pasado", afirmó, y consideró que la OTAN se encuentra en un momento "fundamental".

Tras cuatro años de críticas y desprecio durante la presidencia de Donald Trump, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, ha destacado el compromiso de Washington con la Alianza transatlántica.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, constató que hay ahora una "oportunidad única para empezar un nuevo capítulo en la relación transatlántica" y dio la bienvenida al mensaje de Biden de "reconstruir alianzas y fortalecer" la organización que el político noruego lidera.

Aseguró que en la actualidad los aliados afrontan desafíos globales como las acciones "desestabilizadoras" de Rusia, el terrorismo, los ciberataques, la proliferación nuclear, las tecnologías disruptivas, el auge de China y el impacto sobre la seguridad del cambio climático.

"Ningún país y ningún continente puede afrontar estos desafíos solo. Ni Europa sola ni América sola, sino Europa y América juntas en la OTAN", aseveró.

JUNTOS EN AFGANISTÁN

Durante la reunión ministerial que comienza hoy se tratará el futuro de la presencia militar aliada en Afganistán, donde la OTAN mantiene una misión de asesoramiento, apoyo y formación de las fuerzas de seguridad locales.

El acuerdo firmado en febrero de 2020 entre Estados Unidos y los talibanes establecía que las tropas internacionales abandonarían Afganistán en mayo de 2021 si los insurgentes cumplían una serie de compromisos, como cortar los lazos con grupos terroristas, reducir la violencia e implicarse en negociaciones de paz con el Gobierno afgano.

Sin embargo, Washington ya anunció en enero que revisaría el acuerdo para garantizar que los talibanes están cumpliendo sus compromisos. Así, no se espera un acuerdo final en el encuentro de esta semana, el primero que la OTAN celebra de manera presencial desde el inicio de la pandemia.

Blinken recordó que la revisión de Washington está en marcha y que hoy compartirá las reflexiones estadounidenses con los aliados y también escuchará y consultará a sus socios.

Precisó que la OTAN fue a Afganistán "junta" y ajustó su presencia "junta", por lo que dijo que "cuando sea el momento adecuado" abandonará el país "junta".

"Hay una palabra común y esa es 'juntos'", comentó, y recalcó que con independencia de la decisión final de Estados Unidos, se tendrá en cuenta la posición de los aliados.

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó el pasado miércoles en una entrevista con la cadena estadounidense ABC que el repliegue acordado por su antecesor, Donald Trump, podría posponerse en función de si la formación insurgente ha respetado sus compromisos o no.

La fecha límite del primero de mayo "podría cumplirse, pero es duro" conseguirlo, dijo Biden.

Blinken destacó, en cualquier caso, que la OTAN está decidida a garantizar que Afganistán no se vuelva a convertir en un "refugio seguro para terroristas".