Bayer Leverkusen destituye a Bosz y nombra a Wolf nuevo entrenador

Hamburg (Germany).- (FILE) - Hamburg's head coach Hannes Wolf before the German DFB Cup third round soccer match between HSV Hamburg and FC Nuremberg in Hamburg, Germany, 05 February 2019 (re-issued on 23 March 2021). Hannes Wolf will take over German Bundesliga EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN/Archivo

Berlín, 23 mar (EFE).- El Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana anunció hoy la destitución del entrenador Peter Bosz ante la evolución negativa del equipo y el nombramiento de Hannes Wolf como su sucesor.

"En vista de la evolución de las últimas semanas hemos llegado a la conclusión de que no hay otra opción que separarnos de Peter Bosz", declaró el director deportivo del Leverkusen, Rudi Völler, en un comunicado.

El 0:3 del domingo contra el Hertha Berlín fue, "lamentablemente, significativo", señaló, y agregó que el equipo últimamente muestra siempre el mismo patrón.

"No hemos logrado enmendar los errores reiterados y regresar a la senda del éxito. Tras un análisis objetivo y muy abierto sobre la situación deportiva hemos acordado cortar por lo sano, a pesar de la gran estima que tenemos por Peter Bosz", resumió.

El club ha decidido separarse asimismo de los entrenadores ayudantes Hendrie Krüzen y Rob Maas, así como del técnico Terry Peters.

"Estoy muy contento con la confianza puesta en mí, porque el Bayer 04 no es cualquier club para mí. Leverkusen es desde hace años uno de los destinos más atractivos en el fútbol alemán", con un entorno "muy ambicioso" y un equipo de "gran talento", dijo por su parte Wolf, que contará con Peter Hermann como segundo entrenador.

Según Wolf, de 39 años y que ejercía de entrenador de sub-18 en la Federación Alemana de Fútbol (DFB), el Leverkusen tiene todas las opciones de entrar en el terreno internacional.

"Depende de nosotros sacar lo máximo del Bayer 04 Leverkusen en los ocho partidos que restan", afirmó.