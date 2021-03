Aumentos de contagios, ‘tendencias realmente preocupantes’: OMS

(Bloomberg) -- Los recientes aumentos en los casos de covid-19 representan “tendencias verdaderamente preocupantes”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió a las naciones ricas contra el acaparamiento de vacunas.

“Los casos están aumentando en la mayoría de las regiones”, dijo Tedros en un evento virtual organizado por la Organización Mundial del Comercio. “Seguimos viendo el impacto de las variantes, la reapertura de sociedades y el despliegue desigual de vacunas”.

El rápido desarrollo de las vacunas ha generado algo de esperanza, pero los países ricos no los están compartiendo de manera equitativa con los países más pobres y en desarrollo, indicó Tedros. A medida que los contagios siguen apareciendo, es probable que surjan más variantes, incluidas aquellas que podrían evadir las vacunas.

“El acceso global a las vacunas está en riesgo debido a las demandas que los países de ingresos altos y medianos están poniendo en la oferta global”, señaló. “Esto no solo genera una indignación moral, también es una medida económica y epidemiológicamente autodestructiva“.

Estas tendencias podrían volver a poner al mundo en el “punto de partida”, dijo Tedros. “Mientras el virus siga circulando por todas partes, las personas seguirán muriendo, el comercio y los viajes continuarán interrumpidos y la recuperación económica se retrasará aún más”.

Nota Original:WHO Chief Says Rising Cases, Deaths Are ‘Truly Worrying Trends’

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.