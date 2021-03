Atraen a escépticos de vacunas con premios y rebajas en hoteles

(Bloomberg) -- En un esfuerzo global por alentar a los escépticos a vacunarse contra el covid-19, una aseguradora espera que tarjetas de regalo y estadías rebajadas en hoteles puedan ayudar a inclinar la balanza.

Manulife Financial Corp. agregará la vacunación como una forma de ganar puntos en su programa de monitoreo de salud Vitality, que recompensa a asegurados de salud y vida por cosas como realizar ejercicio, hacerse exámenes de salud o tomar clases de nutrición en línea. Esos puntos pueden canjearse por recompensas como tarjetas de regalo de Amazon.com Inc., descuentos para alojamiento en Hoteles.com y membresías de gimnasios a precios rebajados.

Los canadienses que suban al sitio web un comprobante de vacunación recibirán 400 puntos, comparable a lo que ganarían con 40 entrenamientos ligeros, dijo el director ejecutivo de Manulife Canadá, Mike Doughty. Agregar la vacunación al programa de recompensas Manulife Vitality, que tiene más de un millón de miembros, es una forma de que la compañía aliente a las personas a vacunarse sin ejercer demasiada presión sobre ellas, señaló.

“Cuando piensa en la importancia de la vacunación en términos de protegerse de que una enfermedad se agrave o, lo que es peor, del covid, tiene mucho sentido que la incluyamos en el programa”, dijo Doughty en una entrevista. “No obliga a nadie a tomar una decisión, pero sin duda los alienta y recompensa por tomar esa decisión”.

La compañía lanzará una estrategia similar a través de su programa John Hancock Vitality en Estados Unidos.

Nota Original:Vaccine Skeptics Lured to Shots With Gift Cards, Hotel Discounts

