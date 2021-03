AMP.- Congo.- EEUU pide a las autoridades de Congo un proceso "transparente y justo" de recuento tras las elecciones

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este lunes a las autoridades de República del Congo a garantizar un proceso "transparente y justo" de recuento de votos tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que el mandatario, Denis Sassou Nguesso, parte como favorito.



En un comunicado, el portavoz del Departamento, Ned Price, ha felicitado a los congoleños tras la "pacífica jornada de elecciones presidenciales" y ha reafirmado el compromiso de Washington con "el pueblo de República del Congo".



Mientras las autoridades electorales siguen con el recuento de votos, Estados Unidos ha alentado "a todas las partes que sigan comprometidas con el proceso democrático, la Constitución de Congo y el Estado de Derecho".



En este sentido, también se ha dirigido a los líderes políticos para pedirles que se adhieran a "los principios democráticos de buen gobierno e igualdad de trato para todos bajo la ley", mientras que ha instado a los funcionarios de seguridad a que ejerzan "moderación, profesionalismo y respeto por los Derechos Humanos".



Price ha añadido que Estados Unidos espera "profundizar su relación con República del Congo combatiendo los efectos de la COVID-19, apoyando la recuperación económica y fortaleciendo nuestra asociación para proteger la cuenca del río Congo".



Asimismo, ha lamentado la muerte por coronavirus de Guy-Brice Parfait Kolélas, uno de los principales candidatos opositores, y ha enviado sus condolencias a "todos los congoleños que lamentan su reciente muerte".



Kolélas ha fallecido en el avión que le trasladaba a Francia, un día después de aparecer en un vídeo publicado en redes sociales, asistido por un respirador mecánico que se quita de la boca para dirigirse a la población. El opositor, hijo del ex primer ministro Bernard Kolélas, quedó segundo en las presidenciales de 2016.



CONDOLENCIAS DEL PRESIDENTE



A las condolencias se ha sumado la campaña de Sassou Nguesso, quien ha lamentado "la desaparición brutal" del líder de la Unión de Demócratas Humanistas (UDH-YUKI), al tiempo que se ha "inclinado ante la memoria de un gidno hijo del país".



"La dirección nacional de campaña de Sassou Nguesso se une al dolor de todos, familia, personas cercanas y militanos del ilustre desaparecido, y les traslada las condolencias más sentidas", ha indicado el director de campaña, Pierre Moussa.



En este sentido, ha invitado a la población a través de un comunicado "al recogimiento y la unidad nacional en este periodo particularmente importante para el país", según ha recogido el diario 'Les Echos du Congo Brazzaville'.



Tras la muerte de Kolélas, el también opositor Mathias Dzon, abogó por "repetir" las elecciones y apuntó que ambos iban en cabeza en el recuento, si bien la comisión electoral no se ha pronunciado oficialmente sobre los resultados parciales.



"Será imposible organizar una segunda vuelta de las presidenciales en línea con el artículo 70 de la Constitución, por lo que las elecciones deben ser anuladas", sostuvo. "No tiene precedentes en la historia política congoleña que un candidato muera el mismo día de las elecciones", agregó.



SASSOU NGUESSO BUSCA UN SEXTO MANDATO



El presidente, de 77 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.



Su última victoria electoral, en 2016, tuvo lugar tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.



Sin embargo, está previsto que el presidente obtenga cómodamente la reelección, dado que el principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), anunció que boicotearía la votación, lo que podría allanar su camino hacia la victoria.



Al boicot se ha sumado el Consejo Nacional de los Republicanos (CNR), encabezado por el líder rebelde Frédéric Bintsamou, alias 'Pastor Ntoumi', quien se alzó en armas en 2016 tras la reelección de Sassou Nguesso y quien en esta ocasión, por contra, ha hecho un llamamiento a la calma antes de la cita con las urnas.