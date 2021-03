Abren las urnas en Israel para sus cuartas elecciones en dos años

En total, 6.578.084 israelíes mayores de 18 años están llamados a votar en 13.685 centros de votación. La jornada es festivo nacional, y el transporte público es gratuito para facilitar la movilidad de la gente a votar. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Jerusalén, 23 mar (EFE).- Los colegios electorales abrieron a las 05.00GMT en Israel, que celebra sus cuartos comicios en dos años, los más caros de su historia, marcados por las medidas anti-coronavirus y centros especiales para garantizar el voto de contagiados y aislados.

En total, 6.578.084 israelíes mayores de 18 años están llamados a votar en 13.685 centros de votación. La jornada es festivo nacional, y el transporte público es gratuito para facilitar la movilidad de la gente a votar.

La votación terminará a las 22:00 de la noche (20:00 GMT), cuando comience un recuento, que se podría retrasar varios días por el aumento de los llamados votos de "doble sobre", que esta vez no solo proceden de embajadas, bases militares, cárceles u hospitales, sino también de los que están en cuarentena o infectados con COVID-19.

Toda mesa de votación está equipada con plásticos protectores y productos de higiene para prevenir el contagio del virus. Más de 4,5 millones de israelíes está vacunada con las dos dosis, lo que hace que muchos se tomen la votación de hoy con más tranquilidad.

Hay 342 centros con carpas aisladas para ciudadanos en cuarentena que pueden acudir en coche y depositar su papeleta sin bajarse de vehículo.

Los infectados pueden votar en 409 puntos con carpas altamente protegidas. El Comité Electoral Central les desplaza con transporte adaptado. Aún así, de los alrededor de 15.000 pacientes con derecho a voto, solo unos 1.000 se registraron para votar.

Se habilitan también 38 puntos de votación en hospitales, donde hay unos 500 contagiados en estado grave. Asimismo, se adaptaron buses que funcionan como urnas móviles, para ser usados en caso de que algún colegio deba cerrar por presencia de portadores del virus.

El costo total se estima en unos 170 millones de euros, casi el doble que los anteriores comicios de marzo de 2020.

Pese al previsible agotamiento del electorado por la repetición de comicios, la participación del pasado marzo de 2020 fue del 71%, más alta que el 69,4% de septiembre de 2019 y del 67,9% de abril del mismo año.

Un total de 37 listas concurren en estas elecciones para obtener representación en un Parlamento de 120 escaños. La cuestión que marcó la campaña no fue el eje derecha-izquierda, sino las posturas pro o anti-Netanyahu.

Benjamín Netanyahu, primer ministro desde hace 12 años y hoy procesado por corrupción, intentará revalidar el cargo, pero las encuestas no garantizan una mayoría suficiente de 61 asientos junto a sus aliados para formar Gobierno.

Estos son los partidos que optan a obtener representación y las previsiones de escaños según las encuestas de intención de voto:

- LIKUD, derechista, liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu y favorito a ganar los comicios con 30-32 escaños.

- YESH ATID, centrista, de Yair Lapid. Sería segunda fuerza, con 16-19 asientos. Quiere desbancar a Netanyahu.

- NUEVA ESPERANZA, nuevo partido derechista, de Guideón Saar, exministro del Likud de Netanyahu. 10-8 escaños.

- YAMINA, ultranacionalista, de Naftali Benet. Sus 10-8 diputados podrían ser claves para determinar Gobierno pro o anti-Netanyahu.

- LISTA UNIDA, coalición de partidos árabes, actual tercera fuerza parlamentaria e izquierdista. Bajaría de los 15 a solo 8 asientos.

- SHAS, judíos ultraortodoxos mizrahíes (de Oriente Medio y norte de África). Socio tradicional de Netanyahu. 8-7 diputados.

-JUDAÍSMO UNIDO DE LA TORÁ, judíos ultraortodoxos ashkenazíes (de origen europeo). Aliado tradicional del Likud. 8-7 escaños.

- ISRAEL NUESTRO HOGAR, laico y ultraderechista, de Avigdor Lieberman. Se opone a Netanyahu y los ultraortodoxos. 7-6 asientos.

- PARTIDO LABORISTA, centro-izquierda, liderado por la feminista Merav Michaeli. Perdió peso en los últimos años. 6-5 diputados.

- PARTIDO SIONISTA RELIGIOSO, coalición de extrema derecha y anti-árabe. Favorable a un Gobierno liderado por Netanyahu. 5-4 escaños.

- AZUL Y BLANCO, centrista, de Beny Gantz, socio del actual Gobierno de Netanyahu. 4 asientos, aunque podría no pasar el umbral electoral de 3,25% de votos y quedarse fuera.

- MERETZ, de izquierda y pacifista. Lucha por pasar el umbral electoral y mantener representación parlamentaria. 4 escaños.

- RAAM, árabe e islamista, escindido de la Lista Unida. Si pasa el umbral con 4 escaños, podría apoyar al bloque pro o anti-Netanyahu.