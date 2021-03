80-75: El Tenerife saca adelante un partido complicado ante el Igokea

El jugador del KK Igokea Carmichael (i) y los jugadores del Lenovo Tenerife Aaron Doornekamp (d) y Shermadini (c) durante el partido de la Liga de Campeones FIBA que ambos equipos disputaron este martes en el pabellón Santiago Martín, en La Laguna. EFE/ Miguel Barreto

Santa Cruz de Tenerife, 23 mar (EFE).- El Lenovo Tenerife sacó adelante su compromiso de este martes contra el Igokea bosnio (80-75) en un partido que tuvo complicado desde los primeros instantes porque el rival desplegó un excelente trabajo defensivo que dificultó el ataque del equipo local en esta nueva jornada de la Liga de Campeones FIBA, disputada en el pabellón de Deportes Santiago Martín.

La experiencia y el saber estar de los jugadores del equipo tinerfeño impidió que el rival se fuera con la victoria de la isla. El Igokea trabajó mucho y demostró que venía en busca de la victoria, pero no supo, en ocasiones, aprovecharse de los numerosos errores de los locales.

Carmichael, con 26 puntos, fue una auténtica pesadilla para la defensa local, sobre todo en el último cuarto donde era la única referencia ofensiva del equipo bosnio.

El Lenovo Tenerife, que jugó bien a rachas, tuvo en el uruguayo Bruno Fitipaldo a su jugador más destacado, ese hombre que desatascó al equipo cuando más lo necesitaba.

Los hombres de Txus Vidorreta salieron buscando la velocidad en sus ataques y sorprender así a la defensa rival, pero les faltó acierto en ataque, situación que aprovechó mejor el Igokea para empezar por delante en el marcador (0-4) hasta que dos triples de Bruno Fitipaldo pusieron las cosas en su lugar (6-4).

No había un dominador claro en estos primeros diez minutos, pero si un equipo, el visitante, mucho más intenso atrás que obligaba al conjunto de Vidorreta a lanzar desde fuera.

El primer parcial concluyó con ventaja local por 22-16 con muchos cambios en el equipo local buscando el técnico a su mejor quinteto. El acierto desde fuera mantenía al Lenovo por delante e, incluso, a ponerse con nueve puntos de diferencia (27-18, min.14),pero el Igokea se mantenía vivo y a base de un buen trabajo defensivo y acierto en ataque llegó a igualar el partido, con especial trabajo de Carmichael en ataque.

Pasos, tres segundos, fallos en los lanzamientos fueron los siguientes ataques del equipo de Txus Vidorreta y esa situación fue aprovechada por el Igokea para ponerse de nuevo por delante (31-33) y así llegar al descanso con un igualado 34-35.

Tras el descanso la igualdad se mantuvo en el marcador. Salin apareció anotando su primer triple, pero también se estrenó Vulic, éste con dos canastas de tres puntos que puso el 39-43 para los visitantes.

No había un dominador claro y ni los cambios de Txus Vidorreta conseguían ese equilibrio en el juego que quería.

La defensa rival, que alternó mucho la individual con la zona, estaba complicando el ataque del Lenovo Tenerife que se empezaba a preocupar de cómo transcurría el choque.

Fue Fitipaldo quien cambió la dinámica de su equipo. Un triple suyo puso el 53-50 y Yusta aumentaría las diferencia a cinco puntos (58-53, min.29). Una técnica a Clemmons y otra canasta de Yusta pondrían una diferencia de ocho puntos importantes de cara a afrontar los últimos diez minutos, pero Gray, con otro triple, volvería a meter a su equipo en el partido (61-56).

El Lenovo Tenerife salió más fresco en los últimos diez minutos. Doornekamp y Shermadini lograron canastas importantes y aunque en el Igokea regresó la mejor versión de Carmichael, autor de diez de los 19 puntos de su equipo, el Lenovo supo mantenerse firme y controlar el partido con el marcador a favor.

Ficha técnica:

80 - Lenovo Tenerife (22+12+27+19). Fitipaldo (16), Yusta (10), Doornekamp (3), Cavanaugh (3), Shermadini (21) –inicial-, Guerra (6), Salin (9), Sulejmanovic (3), Huertas (4) y Sergio Rodríguez (5).

75 - Igokea (16+19+21+19). Clemmons (3), Josilo (3), Atic (6), Ilic (4), Carmichael (26) –inicial-, Jovanovic (2), Gray (15), Pot (4), Talic (6) y Vulic (6)

Árbitros: Ciulin (RUM), Yilmaz (TUR) y Horozov (BUL)

Incidencias: Pabellón de Deportes Santiago Martín. El partido se inició con 22 minutos de retraso debido a un problema en el marcador encima de una de las canastas que resolvieron sustituyendo por otro.