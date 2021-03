Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,14 %, pendiente de los bonos

Agentes de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (Estados Unidos). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 22 mar (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,14 %, con el mercado pendiente de la evolución de los bonos de deuda pública.

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 47,30 puntos, hasta 32.675,27 unidades.

El selectivo S&P 500 progresaba un 0,42 % o 16,52 puntos, hasta 3.929,62; y el índice Nasdaq ganaba un 0,82 % o 108,78 puntos, hasta 13.324,02.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía al 1,698 % a primera hora tras superar el 1,7 % la semana pasada, un máximo no visto en 14 meses, por las expectativas de recuperación y el temor a la inflación.

Por sectores, lideraban las ganancias el tecnológico (0,82 %) y los de bienes no esenciales (0,73 %) y esenciales (0,62 %), mientras que encabezaban las pérdidas el financiero (-0,74 %) y el de materiales básicos (-0,26 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaban los avances de Intel (1,96 %), Walt Disney (1,83 %), Cisco (1,70 %), Visa (1,52 %) y Procter & Gamble (1,39 %).

Al otro lado de la tabla, las firmas más perjudicadas eran Goldman Sachs (-1,73 %), JPMorgan Chase (-1,35 %), Dow Inc (-1,20 %) y Home Depot (-1,01 %).

Fuera de ese grupo, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla se disparaba casi un 5 % tras una revisión al alza de su precio por parte de una influyente gestora de fondos.

En otros mercados, el petróleo de Texas repuntaba a 61,51 dólares; el oro descendía a 1.732,10 dólares la onza; y el dólar se depreciaba frente al euro, con un cambio de 1,1915.