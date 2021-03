11/03/2021 VÍDEO: Yolanda Díaz reconoce que se quedó de piedra ante el ofrecimiento de Iglesias para liderar Unidas Podemos. Sobre el acuerdo para que ostente la Vicepresidencia Tercera, subraya que ella nunca estará en discusiones de puestos POLITICA EUROPA ESPAÑA ECONOMIA MINISTERIO DE TRABAJO



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que le sorprendió el ofrecimiento del aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al proponerla como futura candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, si bien ha dejado claro que está "completamente volcada" en sus actuales dentro del Gobierno de coalición.



"Sinceramente sí, claro que sí", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso a la pregunta de si "se quedó de piedra" cuando Iglesias hizo público que proponía su perfil para el futuro liderazgo de Unidas Podemos, una vez que va a ser el candidato de este espacio político a las elecciones de la Comunidad de Madrid.



Sobre las negociaciones con el PSOE para remodelar el Ejecutivo de coalición y el acuerdo para que fuera vicepresidenta tercera y no segunda como ostenta ahora Iglesias, Díaz ha dejado claro que todo el mundo sabe que su labor al frente del Ministerio de Trabajo es "lo que más le gusta en la vida" y que a ella no le van a "encontrar nunca discutiendo por puestos".



Por tanto, ha recalcado que ahora está centrada en su tarea al frente del Ministerio, si bien ha destacado que ser vicepresidenta de España es "un honor".



HABRÁ ACUERDO SOBRE LA LEY DE VIVIENDA



Momentos antes de participar en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Díaz se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo en el seno del Ejecutivo sobre la nueva Ley de Vivienda y la regulación del precio del alquiler.



En este sentido, la ministra de Trabajo ha asegurado que el Gobierno quiere abordar la situación del paro, que es el primer problema del país, y también las dificultades de acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional.



Por tanto, ha reiterado que habrá finalmente acuerdo en el seno de la coalición y que "no se trata de ceder", en alusión a las divergencias entre Unidas Podemos y PSOE sobre cómo articular la futura normativa.



