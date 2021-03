Vacuna AstraZeneca es 79% efectiva y segura, según estudio EEUU

(Bloomberg) -- La vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca Plc tuvo mejores resultados de lo esperado en un ensayo clínico en Estados Unidos, lo que garantiza su seguridad y eficacia.

La vacuna desarrollada junto con la Universidad de Oxford tuvo una efectividad de 79% en la prevención del covid-19, y un comité de monitoreo independiente no encontró problemas de seguridad, informó la farmacéutica el lunes. La vacuna también protegió a todos los inmunizados de enfermedades graves y muerte en un ensayo en que participaron más de 30.000 voluntarios.

Los hallazgos deberían fortalecer la confianza en el producto después de que la confusión sobre su real eficacia y el mejor régimen de dosificación afectaron su adopción. La vacuna ha enfrentado numerosos contratiempos, los más recientes vinculados al suministro y sus posibles efectos secundarios. Incluso después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) declaró el jueves pasado que la vacuna era segura, no todos los países de la Unión Europea han reanudado su uso debido a la preocupación por informes de coágulos sanguíneos.

“La eficacia es mejor de lo que esperábamos”, escribió Peter Welford, analista de Jefferies, en una nota a los clientes. “Es importante destacar que, después de las recientes preocupaciones de seguridad en gran parte infundadas en Europa, el estudio confirma el perfil de seguridad”.

Las acciones de Astra subían hasta 1,2% en las operaciones en Londres.

Un déficit en las entregas a la UE ha causado conflictos entre Astra y el bloque y llevó a las autoridades a oponerse a las exportaciones de la vacuna desde la región, en un esfuerzo por que la farmacéutica responda.

Ensayos clínicos realizados el año pasado en el Reino Unido y Brasil arrojaron una variedad de lecturas debido a las diferentes cantidades de dosis y regímenes utilizados, y al menos 10 países de la UE solo aprobaron la vacuna inicialmente para menores de 65 años.

Confusión de datos

Desde entonces, muchos países han revertido esa decisión después de que más datos de uso en el mundo real mostraron que la vacuna era efectiva para todos. Los adultos mayores representaron aproximadamente una quinta parte del ensayo estadounidense, que mostró una efectividad de 80% en ese grupo de edad. Los ensayos realizados el año pasado no proporcionaron datos concluyentes debido a la falta de participantes mayores de 65 años.

Varios casos de coágulos sanguíneos graves encontrados en personas después de su inoculación también han dañado la imagen de la vacuna. Más de una decena de países suspendieron el uso de la vacuna la semana pasada a raíz de los informes. La Agencia Europea de Medicamentos y el regulador británico dijeron el jueves que no se pudo establecer un vínculo definitivo entre los coágulos y la vacuna, y los beneficios de su uso continuaron superando los riesgos. La revisión de ensayos en EE.UU. que no encontró problemas de seguridad examinó específicamente coágulos sanguíneos.

Más de 70 países en todo el mundo han aprobado el uso de la vacuna Astra-Oxford y los socios planean producir hasta tres mil millones de dosis de la vacuna este año.

